Такого ви не бачили в жодному ресторані: рецепт незвичайного салату зі смаженою картоплею

Гості здивуються, але з’їдять усе

У звичних салатах смажені інгредієнти фігурують не так часто — хіба іноді потрібно обсмажити цибулю і гриби. В основному використовують варені овочі чи овочі, чи м’ясо.

Такий незвичайний інгредієнт як смажена картопля одразу викликає інтерес. Салат зі смаженою картоплею за рецептом Gurman не тільки смачна та ситна страва, це ще й оригінальна. Безперечно, у кожного кухаря свої рецепти приготування її, але ми спробуємо класичний.

Як приготувати салат зі смаженою картоплею "Гніздо глухаря"

Інгредієнти:

кілька картоплин;

варене куряче м’ясо;

яйця — 5 шт.;

цибуля, краще салатного сорту — 1 шт.;

сир — 150 гр;

майонез до смаку.

Як приготувати:

Куряче м’ясо нарізати смужками та трішки обсмажити. Картоплю нарізати соломкою та обсмажити на олії. За бажанням можна додати часник. На великій тертці натерти сир. Цибулю нарізати півкільцями. Яйця зварити, відокремити білок від жовтка. Натерти білок, жовток залишити цілим для прикраси салату. Якщо жовток кришиться, можна додати до нього трохи майонезу, тертого сиру та зліпити кульки. М’ясо, картопля, сир, цибуля та білки змішати, посолити та додати майонез. Викласти в салатник, створивши по центру заглиблення – туди потрібно помістити жовток чи кульки. Салат готовий, смачного.

До речі, вчені постійно ведуть дискусії щодо шкоди майонезу. Останні їхні висновки дуже здивували.