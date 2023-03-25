Як здивувати коханого з ранку: рецепт незвичайної гарбузової кави

Цього він точно не забуде

Латте – це кавовий напій на основі еспресо з великою кількістю підігрітого молока та шаром молочної піни. Він підходить більше для тих, хто віддає перевагу м’якому, кавово-вершковому смаку.

Один із найнезвичайніших видів цього напою — гарбузовий лате. Shuba.life переконує, що у його приготуванні немає нічого складного. Гарбузовий сироп можна придбати в спеціалізованих магазинах або приготувати на основі гарбузового пюре. У нашому рецепті останній варіант.

Як приготувати гарбузовий лате

Інгредієнти на 2 порції:

кава еспресо — 200 мл;

молоко — 400 мл;

гарбузове пюре — 2 ст. л.;

цукор — 1 ч. л.;

ванільний цукор — 10 г;

мелена кориця — 0.5 ч. л.;

мускатний горіх мелений — 1/4 ч. л.;

імбир мелений — 1/4 ч. л.

Спосіб приготування:

Налийте в сотейник 300 мл молока, додайте гарбузове пюре та спеції: ванільний цукор, мелену корицю, мелений імбир та натертий мускатний горіх. На середньому вогні доведіть суміш до кипіння. Коли молоко закипить, зменште вогонь і варіть суміш ще 3-4 хвилини. Вимкніть вогонь і додайте цукор. Розмішайте. Для приготування молочної пінки до окремої місткості налийте 100 мл молока і на середньому вогні прогрійте його до температури 55-60°C. Підігріте молоко збийте блендером до одержання пухнастої молочної піни завтовшки 1-2 см. Чашку або келих заповніть на 1/3 гарячої кави. Потім влийте гарбузово-молочну суміш і додайте молочну пінку, заповнивши келих повністю. За бажанням присипте напій щіпкою меленої кориці та подавайте до столу.

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