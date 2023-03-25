Як здивувати коханого з ранку: рецепт незвичайної гарбузової кави
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Цього він точно не забуде
Латте – це кавовий напій на основі еспресо з великою кількістю підігрітого молока та шаром молочної піни. Він підходить більше для тих, хто віддає перевагу м’якому, кавово-вершковому смаку.
Один із найнезвичайніших видів цього напою — гарбузовий лате. Shuba.life переконує, що у його приготуванні немає нічого складного. Гарбузовий сироп можна придбати в спеціалізованих магазинах або приготувати на основі гарбузового пюре. У нашому рецепті останній варіант.
Як приготувати гарбузовий лате
Інгредієнти на 2 порції:
- кава еспресо — 200 мл;
- молоко — 400 мл;
- гарбузове пюре — 2 ст. л.;
- цукор — 1 ч. л.;
- ванільний цукор — 10 г;
- мелена кориця — 0.5 ч. л.;
- мускатний горіх мелений — 1/4 ч. л.;
- імбир мелений — 1/4 ч. л.
Спосіб приготування:
- Налийте в сотейник 300 мл молока, додайте гарбузове пюре та спеції: ванільний цукор, мелену корицю, мелений імбир та натертий мускатний горіх.
- На середньому вогні доведіть суміш до кипіння. Коли молоко закипить, зменште вогонь і варіть суміш ще 3-4 хвилини.
- Вимкніть вогонь і додайте цукор. Розмішайте.
- Для приготування молочної пінки до окремої місткості налийте 100 мл молока і на середньому вогні прогрійте його до температури 55-60°C.
- Підігріте молоко збийте блендером до одержання пухнастої молочної піни завтовшки 1-2 см.
- Чашку або келих заповніть на 1/3 гарячої кави. Потім влийте гарбузово-молочну суміш і додайте молочну пінку, заповнивши келих повністю.
- За бажанням присипте напій щіпкою меленої кориці та подавайте до столу.
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