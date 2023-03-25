Для імунітету та здоров’я: рецепт корисного часникового супу

Страва також може полегшити похмільний синдром

У часнику є величезна кількість корисних властивостей. Він зміцнює імунітет, допомагає боротися із застудними захворюваннями, захищає серцево-судинну систему та вбиває бактерії. Овоч додають у страви для надання їм додаткового аромату та смаку.

Сьогодні ми хочемо запропонувати скуштувати часниковий суп за рецептом Сhef. Страва допоможе підтримати свій імунітет. Крім того, вона готується із простих продуктів, які завжди знайдуться під рукою.

Як приготувати часниковий суп

Інгредієнти:

картопля 3-5 шт.;

часник – 10 зубчиків;

вершкове масло — 1 ч.л.;

соняшникова олія — 1 ст. л.;

жир свинячий топлений — 1 ч.л.;

майоран — 1 ст. л.;

яйце куряче — 1 шт.;

сухарики домашні — 2 ст.;

вода (бульйон) — 1,5 л;

сіль на смак.

Спосіб приготування.

Картоплю потрібно порізати на кубики. У каструлю влити олію, додати вершкове масло і смалець. Обсмажити картоплю на великому вогні 2-3 хвилини. Картопля не повинна бути готовою, тільки мати золотисту скоринку. Додати в картоплю 5 зубчиків подрібненого часнику, гарячу воду та варити до готовності. Також додати майоран та сіль, дати закипіти та вимкнути. Нарізати хліб на кубики та підсушити у духовці. Збити яйця. У каструлю з часниковим соусом тонким струмком необхідно додати яйце, помішуючи при цьому суп. Яйце зваритися не повинно. Накрити кришкою та дати супу настоятися 5 хвилин. На дно тарілки викласти сухарики та залити гарячим часниковим супом.

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