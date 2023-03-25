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Як приготувати котлети з гречки, щоб не відрізнялись від м’ясних

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Пісні котлетки припадуть до смаку навіть гурманам
Пісні котлетки припадуть до смаку навіть гурманам. Фото Сегодня

Вийде справжня пісна смакота

Піст — це складний період, особливо для тих, хто звик ласувати м’ясом. Раптом ви вже втомились від зеленого борщу, спробуйте цей рецепт пісних котлет із гречки. На смак їх не відрізнити від версії з м'яса.

Meta.ua розповідає рецепт дуже смачних і легких котлет. Вони готуються з простих та доступних продуктів.

Інгредієнти:

  • Гречана крупа — 1 склянка
  • Олія рослинна — 150 мл
  • Сухарі панірувальні
  • Кінза, коріанд
  • Сіль, перець

Покроковий рецепт:

  1. Ретельно промийте крупу. Залийте її чистою водою, додайте сіль і поставте каструлю на середній вогонь. Готуйте приблизно 25 хвилин, а потім перекладіть у глибокий посуд і дайте охолонути.
  2. Додайте до неї улюблені приправи. При виборі відштовхуйтеся від своїх уподобань. З отриманого "фаршу" сформуйте котлети, а потім обваляйте їх у панірувальних сухарях.
  3. Олію розігріваємо й обсмажуємо котлетки із двох боків до золотистої скоринки.

Рецепт настільки простий, що його освоїть навіть кулінар-початківець. А якщо ви хочете не лише дотримати Великого посту 2023, а й забезпечити організм необхідними вітамінами та мінералами, пропонуємо приготувати суп з сочевиці та грибів за рецептом Євгена Клопотенка.

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