Мінімум часу — і сніданок готовий: рецепт ситного омлету у формі чізкейку

Снідаємо із задоволенням

Повноцінний сніданок повинен включати білок, і вуглеводи, і корисні жири. Недарма народна мудрість свідчить, що сніданки треба з’їдати самим, обіди ділити з друзями, а вечері віддавати ворогам. До того ж хочеться, щоб на приготування сніданку витрачалося мінімум часу.

Для відмінного настрою та бадьорого самопочуття пропонуємо спробувати незвичайний омлет. Здавалося б, як цю страву можна приготувати із родзинкою? Просто за рецептом Smak.ua він вийде у формі чізкейку.

Як приготувати омлет у формі чізкейку

Інгредієнти:

яйця – 6 шт.;

цибуля – 1 шт.;

сир – 200 г;

шинка – 100 г;

молоко – 50 мл;

борошно — 1 ч. л.;

сіль та перець – за смаком;

рослинна олія – для смаження.

Спосіб приготування:

Яйця збити з молоком, борошном, сіллю та перцем. Цибулю нарізати кубиками, шинку — соломкою, сир натерти на тертці. Обсмажити цибулю до золотистого кольору. З ранку не забути змастити форми олією. Розкласти за формами цибулю, шинку та сир і залити всі інгредієнти яєчною сумішшю. Поставити яєчні чізкейки в духовку. Запікати до повної готовності.

До речі, "Телеграф" уже розповідав, як приготувати пишний омлет. Ці трюки зроблять блюдо ідеальним.