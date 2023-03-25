До супу для ситного обіду: рецепт незвичайного сирно-грибного пирога
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Гриби – найцінніший продукт. У їх складі містяться мікроелементи з протизапальними, антиоксидантними та протираковими властивостями. З грибів можна приготувати надзвичайний жульєн або універсальний соус до овочів та пасти.
А що, якщо додати гриби до випічки? За рецептом Shuba.life вийде чудовий сирно-грибний пиріг.
Як приготувати сирний пиріг
Інгредієнти на 6 порцій:
Для грибів:
- гриби — 230 г;
- оливкова олія — 2 ст. л.;
- цибуля ріпчаста — 2 шт.;
- сушений чебрець 1/2 ч. л.;
- сіль та перець — на смак.
Для основи:
- борошно пшеничне — 1 склянка;
- молоко — 1/4 склянки;
- розпушувач — 1/2 ч. л.;
- вершковий сир — 115 г;
- сир рікота — 1/4 склянки;
- сир чедер — 1/4 склянки;
- оливкова олія — 1/4 склянки;
- яйця курячі — 2 шт.;
- пармезан тертий — 1/4 склянки;
- сіль — 2 г;
- перець чорний — на смак.
Спосіб приготування:
- Розігрійте духовку до 180°С.
- У сковороді на середньому вогні розігрійте оливкову олію. Додайте нарізану цибулю і готуйте близько 5 хвилин.
- Додайте нарізані гриби, чебрець, сіль та перець. Смажте близько 7-10 хвилин.
- У миску просійте борошно та розпушувач.
- У другу миску покладіть молоко, вершковий сир, терті рикоту, чедер, оливкову олію, яйця та тертий сир пармезан (трохи залиште для посипання). Добре перемішайте.
- Додайте борошно в молочну суміш і добре перемішайте. Також додайте частину грибів, але трохи залиште для прикраси.
- Посоліть, поперчіть і добре перемішайте. Вилийте суміш у змащену олією форму для запікання. Зверху покладіть гриби та сир пармезан, що залишився. Випікайте до готовності.
- Перед подачею дайте пирогу трохи охолонути.
До речі, пиріг відмінно підійде до перших страв.