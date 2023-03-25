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До супу для ситного обіду: рецепт незвичайного сирно-грибного пирога

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Автор
Сирно-грибний пиріг
Сирно-грибний пиріг. Фото shuba.life

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Гриби – найцінніший продукт. У їх складі містяться мікроелементи з протизапальними, антиоксидантними та протираковими властивостями. З грибів можна приготувати надзвичайний жульєн або універсальний соус до овочів та пасти.

А що, якщо додати гриби до випічки? За рецептом Shuba.life вийде чудовий сирно-грибний пиріг.

Як приготувати сирний пиріг

Інгредієнти на 6 порцій:

Для грибів:

  • гриби — 230 г;
  • оливкова олія — 2 ст. л.;
  • цибуля ріпчаста — 2 шт.;
  • сушений чебрець 1/2 ч. л.;
  • сіль та перець — на смак.

Для основи:

  • борошно пшеничне — 1 склянка;
  • молоко — 1/4 склянки;
  • розпушувач — 1/2 ч. л.;
  • вершковий сир — 115 г;
  • сир рікота — 1/4 склянки;
  • сир чедер — 1/4 склянки;
  • оливкова олія — 1/4 склянки;
  • яйця курячі — 2 шт.;
  • пармезан тертий — 1/4 склянки;
  • сіль — 2 г;
  • перець чорний — на смак.

Спосіб приготування:

  1. Розігрійте духовку до 180°С.
  2. У сковороді на середньому вогні розігрійте оливкову олію. Додайте нарізану цибулю і готуйте близько 5 хвилин.
  3. Додайте нарізані гриби, чебрець, сіль та перець. Смажте близько 7-10 хвилин.
  4. У миску просійте борошно та розпушувач.
  5. У другу миску покладіть молоко, вершковий сир, терті рикоту, чедер, оливкову олію, яйця та тертий сир пармезан (трохи залиште для посипання). Добре перемішайте.
  6. Додайте борошно в молочну суміш і добре перемішайте. Також додайте частину грибів, але трохи залиште для прикраси.
  7. Посоліть, поперчіть і добре перемішайте. Вилийте суміш у змащену олією форму для запікання. Зверху покладіть гриби та сир пармезан, що залишився. Випікайте до готовності.
  8. Перед подачею дайте пирогу трохи охолонути.

До речі, пиріг відмінно підійде до перших страв.

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#Рецепт #Гриби #Пиріг #Готуємо вдома