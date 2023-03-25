До супу для ситного обіду: рецепт незвичайного сирно-грибного пирога

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Гриби – найцінніший продукт. У їх складі містяться мікроелементи з протизапальними, антиоксидантними та протираковими властивостями. З грибів можна приготувати надзвичайний жульєн або універсальний соус до овочів та пасти.

А що, якщо додати гриби до випічки? За рецептом Shuba.life вийде чудовий сирно-грибний пиріг.

Як приготувати сирний пиріг

Інгредієнти на 6 порцій:

Для грибів:

гриби — 230 г;

оливкова олія — 2 ст. л.;

цибуля ріпчаста — 2 шт.;

сушений чебрець 1/2 ч. л.;

сіль та перець — на смак.

Для основи:

борошно пшеничне — 1 склянка;

молоко — 1/4 склянки;

розпушувач — 1/2 ч. л.;

вершковий сир — 115 г;

сир рікота — 1/4 склянки;

сир чедер — 1/4 склянки;

оливкова олія — 1/4 склянки;

яйця курячі — 2 шт.;

пармезан тертий — 1/4 склянки;

сіль — 2 г;

перець чорний — на смак.

Спосіб приготування:

Розігрійте духовку до 180°С. У сковороді на середньому вогні розігрійте оливкову олію. Додайте нарізану цибулю і готуйте близько 5 хвилин. Додайте нарізані гриби, чебрець, сіль та перець. Смажте близько 7-10 хвилин. У миску просійте борошно та розпушувач. У другу миску покладіть молоко, вершковий сир, терті рикоту, чедер, оливкову олію, яйця та тертий сир пармезан (трохи залиште для посипання). Добре перемішайте. Додайте борошно в молочну суміш і добре перемішайте. Також додайте частину грибів, але трохи залиште для прикраси. Посоліть, поперчіть і добре перемішайте. Вилийте суміш у змащену олією форму для запікання. Зверху покладіть гриби та сир пармезан, що залишився. Випікайте до готовності. Перед подачею дайте пирогу трохи охолонути.

До речі, пиріг відмінно підійде до перших страв.