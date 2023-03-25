Це точно не купіть у найближчому магазині: рецепт пікантного морозива з авокадо та рому

Фруктовий десерт із алкогольними нотками

Чи є такі, хто відмовиться від апетитного десерту? Мабуть. Тим більше, якщо це морозиво. А якщо ще й морозиво, приготовлене вдома — проти таких ласощів ніхто не встоїть.

Сьогодні пропонуємо вельми незвичайний рецепт такої смакоти — морозиво з авокадо та рому. Тим більше, що за рецептом Smak працювати особливо і не треба — від вас буде потрібно лише подрібнити авокадо і добре перемішати продукти.

Як приготувати морозиво з авокадо та рому

Інгредієнти

3 середніх стиглих авокадо Хасс;

1 банка кокосового молока;

110 мл жирних вершків;

110 гр цукрового піску;

половина 1 ч. л. рому;

половина 1 ч. л. свіжого соку лайма;

сіль на смак;

кокосова стружка для оздоблення.

Спосіб приготування:

Очистіть авокадо від кісточок та шкірки, розімніть до стану пюре. Додайте кокосове молоко, жирні вершки, цукор, ром, сіль та сік лайма. Перемішайте до однорідного стану. Перекладіть у миску і накрийте плівкою. Дайте йому повністю охолонути у холодильнику. Після охолодження збийте масу. Помістіть у герметичний контейнер та заморозьте до жорсткого стану.

Подавати морозиво краще із кокосовою стружкою.

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