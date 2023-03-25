Простий маринад для улюбленої курочки: як два інгредієнти перетворять птицю на смачний обід

Універсальний маринад полюбить уся родина

Мабуть, курка — один із найпоширеніших у кулінарії продуктів. Куряча грудка підійде до святкового столу, а з курячих стегон відмінно виходить швидкий плов у рукаві. Ще можна просто замаринувати птаха цілком.

Зараз досить великий вибір різноманітних курячих маринадів. Однак запевняємо, що варіанта простіше ви не знайдете, адже для цього рецепту вам потрібна всього пара інгредієнтів. Smak розповідає, що готувати в такому маринаді можна як курку цілком, так і окремо курячі гомілки, стегна або стегенця. З ним можна курку запікати і в духовці, і в мультиварці, і на мангалі.

Як приготувати кефірний маринад для курки

Інгредієнти:

курка – 800 г;

кефір – 75 мл;

сіль – 3 г;

приправи – до смаку;

перець чорний — на смак.

Спосіб приготування:

Курку промити, розрубати на шматки. Посипати сіллю та щедро посипати приправами для курки. Шматочки курки перекладіть у місткість для маринування та залити кефіром, щоб він повністю покрив м’ясо. Залишити маринуватися щонайменше на 2 години. Перемістіть курку у вогнетривку форму разом із маринадом і запікайте при 180 градусах близько години до рум’яної скоринки.

Раніше "Телеграф" ділився лайфхаком, як зробити м’ясо курки м’яким та ніжним.