"Лисичка": яскравий салат без м’яса та яєць за 5 хвилин

Не всі здогадаються, що у складі

Немає межі людській фантазії. Кулінари постійно вправляються у вигадках — то придумають незвичайний салат зі смаженою картоплею, то змішають буряк з апельсином і чудернацькою заправкою.

Trserial рекомендує спробувати приготувати яскравий, ароматний і справді незвичайний салат. Цікаво спостерігати за тими, хто пробує його вперше — адже не у всіх виходить на смак здогадатися, які продукти входять до його складу.

Інгредієнти:

Морква сира – 300 г

Сир – 160-180 г

Часник – 4 зубчики

Чорний мелений перець – за смаком

Майонез – 3 повних ст. ложки

Приготування:

Вибираємо велику та соковиту моркву. Миємо, чистимо і натираємо на великій тертці. На тій же тертці натираємо ковбасний сир. Саме цей інгредієнт надасть салату легкий копчений аромат та смак. Перетираємо і додаємо часник. Тут його доволі багато. Звісно, кількість можна регулювати на свій розсуд, але чим більше часнику — тим багатший і пікантніший смак салату. Солимо, перчимо, заправляємо салат майонезом та перемішуємо.

Такий салат можна їсти відразу, а можна дати йому настоятися — за якісь дві години часник і майонез повністю просочать моркву. Також можете приготувати смачний німецький салат, який можна мастити на бутерброди.