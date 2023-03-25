Додайте до оселедця два інгредієнти – і рибка буде неймовірною

Проста пропорція для засолювання риби

Оселедець — це продукт з базового продуктового кошика українців. З нього можна приготувати безліч страв, наприклад, смачний і соковитий форшмак.

Втім, доки ще прохолодно, варто побалувати себе класичним оселедцем. Його легко засолити вдома, взявши лише рибу та два інгредієнти.

Риба — це окрема розмова. Вона обов’язково повинна бути якісною. З поганою сировиною посол точно не вдасться. Подробиці та пропорцію рецепту розповідає ProstoWay.

Інгредієнти:

Рибина оселедця

сіль — 1 ст. л.

цукор — 0,5 ст. л.

Спосіб приготування:

Оселедець треба почистити та витерти насухо серветкою чи папером, але не мити — зайва волога не дасть філе рівномірно просоліти. Натріть рибину сіллю та цукром, закрийте плівкою або покладіть у контейнер, і відправте у холодильник. За декілька годин вона буде готовою до вживання.

Що ж до олії та цибулі, то їх варто додавати вже перед подачею. Цибулевий сік може дати неприємну гіркоту, а олія завадить рибі рівномірно просоліти. До речі, цибулю до страви теж можна замаринувати — так буде ще смачніше.