Як приготувати ідеальний пісний борщ: один інгредієнт зробить страву незабутньою

Всього один інгредієнт — і він "зазвучить" по-новому

Борщ — універсальна страва, і рецептів її — безліч. Чого варта лише одеська з карасями — улюблена страва Тараса Шевченка.

Безумовно, кожен має свої секрети приготування борщу. Український шеф-кухар Євген Клопотенко пропонує дуже незвичайний рецепт — пісний із в’яленою грушею. Саме груша робить цю страву такою дивовижною. А для насиченості смаку треба дати йому настоятись хоча б годину.

Як приготувати пісний борщ із в’яленою грушею

Інгредієнти:

2 л води;

1 буряк середнього розміру;

1 велика цибулина;

1 велика морква;

2 картоплини середнього розміру;

150 г білокачанної капусти;

2 ст. л. томатної пасти;

2 в’ялені груші;

1 ст. л. цукру;

2 лаврові листи;

2 зубчики часнику;

2 ст. л. соняшникової олії для смаження;

сіль та перець за смаком.

Спосіб приготування:

Розігрійте духовку до 180 градусів. Середнього розміру буряк мийте, загорніть у фольгу і покладіть у духовку на 90 хвилин. Дайте охолонути, очистіть і натріть на тертці. Натріть велику морквину, поріжте дрібними кубиками цибулю, обсмажте протягом 3 хвилин. Додайте натертий буряк і смажте ще 2 хвилини. Всипте в сковороду 1 ст. л. цукру та викладіть 2 ст. л. томатної пасти. Перемішайте та тушкуйте ще 2 хвилини. Очистіть 2 картоплини середнього розміру та наріжте невеликими кубиками. Влийте в каструлю 2 л води і викладіть картоплю. Додайте 2 лаврові листи і трохи солі. Доведіть до кипіння, зменшіть вогонь і варіть ще 5 хвилин. Дрібно наріжте 150 г білокачанної капусти. Додайте в каструлю і варіть 15 хвилин. Після цього додайте овочеву засмажку. Наріжте тонкими слайсами 2 в’ялені груші, викладіть у каструлю. Потрібно посолити, поперчити та варити ще 7 хвилин. В кінці додайте дрібно порізані 2 зубчики часнику.

Якщо ви не знаєте, чим урізноманітнити своє меню в пост, можна приготувати пісні картопляні зрази з грибами. До того ж його приготування не займе багато часу.