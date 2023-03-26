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Як приготувати ідеальний пісний борщ: один інгредієнт зробить страву незабутньою

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Дивовижний пісний борщ із в’яленою грушею
Дивовижний пісний борщ із в’яленою грушею. Фото cookpad.com

Всього один інгредієнт — і він "зазвучить" по-новому

Борщ — універсальна страва, і рецептів її — безліч. Чого варта лише одеська з карасями — улюблена страва Тараса Шевченка.

Безумовно, кожен має свої секрети приготування борщу. Український шеф-кухар Євген Клопотенко пропонує дуже незвичайний рецепт — пісний із в’яленою грушею. Саме груша робить цю страву такою дивовижною. А для насиченості смаку треба дати йому настоятись хоча б годину.

Як приготувати пісний борщ із в’яленою грушею

Інгредієнти:

  • 2 л води;
  • 1 буряк середнього розміру;
  • 1 велика цибулина;
  • 1 велика морква;
  • 2 картоплини середнього розміру;
  • 150 г білокачанної капусти;
  • 2 ст. л. томатної пасти;
  • 2 в’ялені груші;
  • 1 ст. л. цукру;
  • 2 лаврові листи;
  • 2 зубчики часнику;
  • 2 ст. л. соняшникової олії для смаження;
  • сіль та перець за смаком.

Спосіб приготування:

  1. Розігрійте духовку до 180 градусів. Середнього розміру буряк мийте, загорніть у фольгу і покладіть у духовку на 90 хвилин. Дайте охолонути, очистіть і натріть на тертці.
  2. Натріть велику морквину, поріжте дрібними кубиками цибулю, обсмажте протягом 3 хвилин. Додайте натертий буряк і смажте ще 2 хвилини. Всипте в сковороду 1 ст. л. цукру та викладіть 2 ст. л. томатної пасти. Перемішайте та тушкуйте ще 2 хвилини.
  3. Очистіть 2 картоплини середнього розміру та наріжте невеликими кубиками. Влийте в каструлю 2 л води і викладіть картоплю. Додайте 2 лаврові листи і трохи солі. Доведіть до кипіння, зменшіть вогонь і варіть ще 5 хвилин.
  4. Дрібно наріжте 150 г білокачанної капусти. Додайте в каструлю і варіть 15 хвилин. Після цього додайте овочеву засмажку.
  5. Наріжте тонкими слайсами 2 в’ялені груші, викладіть у каструлю. Потрібно посолити, поперчити та варити ще 7 хвилин. В кінці додайте дрібно порізані 2 зубчики часнику.

Якщо ви не знаєте, чим урізноманітнити своє меню в пост, можна приготувати пісні картопляні зрази з грибами. До того ж його приготування не займе багато часу.

Теги:
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