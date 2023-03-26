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Як у найкращих кав’ярнях міста: топ-3 рецепти найсмачнішої кави для бадьорого недільного ранку

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Автор
Кава бадьорить зранку
Кава бадьорить зранку. Фото agronews.ua

Прокидаємося вранці із задоволенням

Що може бути краще за недільний ранок з улюбленим напоєм? Неспішно прокинутися, заварити запашну каву і насолоджуватися валянням у ліжку?

Кава – це напій, у якому є душа. І кожний рецепт від Jisty це підтверджує.

Рецепти ароматної та міцної кави

Кава з корицею по-голландськи

Інгредієнти:

  • 150 мл натуральної кави;
  • 1 ст. ложка густих вершків;
  • 1 паличка кориці (або 0,5 ч. ложки меленої);
  • 0,5 ч. ложки вершкового масла;
  • цукор до смаку.

Як приготувати:

  1. Зварити каву в турці чи кавовому апараті.
  2. Кавову чашку облити окропом, покласти в неї паличку кориці, налити готову гарячу каву.
  3. Влити вершки та додати цукор за смаком.
  4. Зверху покласти шматочок вершкового масла.

Французький кавовий пунш

Інгредієнти:

  • 4 ст. ложки меленої кави;
  • 250 мл води;
  • 25 мл абрикосового бренді;
  • 60 мл яблучного бренді кавальдос;
  • 1 ст. ложка жирних вершків;
  • 3 ч. ложки цукру.

Як приготувати:

  1. Зварити натуральну каву будь-яким способом, додати цукор.
  2. Змішати абрикосовий бренді та кавальдос, і трохи нагріти цю суміш на слабкому вогні.
  3. У попередньо нагріту широку чашку влити каву, додати до неї суміш бренді та перемішати.
  4. Круговими рухами додати вершки і випити.

Кава з апельсиновим соком "Сонячна цитринка"

Інгредієнти:

  • 2 ч. ложки натуральної свіжомеленої кави;
  • 150 мл води;
  • 1 апельсин;
  • 1 невеликий лимон;
  • збиті вершки;
  • цукор до смаку.

Як приготувати:

  1. У 150 мл води зварити каву будь-яким способом. Якщо варили в турці, каву необхідно процідити та охолодити.
  2. З апельсина вичавити 1 столову ложку соку, та якщо з лимона – 1 чайну ложку.
  3. У високу склянку влити кавову основу, додати туди сік лимона та апельсина і ретельно перемішати. На поверхню напою покласти шапочку із|із| збитих вершків і посипати апельсиною цедрою. Подавати із соломинкою.

А ось дітей можна порадувати какао за незвичайним рецептом. До речі, із нього можна навіть зробити смачний десерт.

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#Рецепт #Кава #Бадьорість