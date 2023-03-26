Як у найкращих кав’ярнях міста: топ-3 рецепти найсмачнішої кави для бадьорого недільного ранку

Прокидаємося вранці із задоволенням

Що може бути краще за недільний ранок з улюбленим напоєм? Неспішно прокинутися, заварити запашну каву і насолоджуватися валянням у ліжку?

Кава – це напій, у якому є душа. І кожний рецепт від Jisty це підтверджує.

Рецепти ароматної та міцної кави

Кава з корицею по-голландськи

Інгредієнти:

150 мл натуральної кави;

1 ст. ложка густих вершків;

1 паличка кориці (або 0,5 ч. ложки меленої);

0,5 ч. ложки вершкового масла;

цукор до смаку.

Як приготувати:

Зварити каву в турці чи кавовому апараті. Кавову чашку облити окропом, покласти в неї паличку кориці, налити готову гарячу каву. Влити вершки та додати цукор за смаком. Зверху покласти шматочок вершкового масла.

Французький кавовий пунш

Інгредієнти:

4 ст. ложки меленої кави;

250 мл води;

25 мл абрикосового бренді;

60 мл яблучного бренді кавальдос;

1 ст. ложка жирних вершків;

3 ч. ложки цукру.

Як приготувати:

Зварити натуральну каву будь-яким способом, додати цукор. Змішати абрикосовий бренді та кавальдос, і трохи нагріти цю суміш на слабкому вогні. У попередньо нагріту широку чашку влити каву, додати до неї суміш бренді та перемішати. Круговими рухами додати вершки і випити.

Кава з апельсиновим соком "Сонячна цитринка"

Інгредієнти:

2 ч. ложки натуральної свіжомеленої кави;

150 мл води;

1 апельсин;

1 невеликий лимон;

збиті вершки;

цукор до смаку.

Як приготувати:

У 150 мл води зварити каву будь-яким способом. Якщо варили в турці, каву необхідно процідити та охолодити. З апельсина вичавити 1 столову ложку соку, та якщо з лимона – 1 чайну ложку. У високу склянку влити кавову основу, додати туди сік лимона та апельсина і ретельно перемішати. На поверхню напою покласти шапочку із|із| збитих вершків і посипати апельсиною цедрою. Подавати із соломинкою.

А ось дітей можна порадувати какао за незвичайним рецептом. До речі, із нього можна навіть зробити смачний десерт.