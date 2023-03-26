Як у найкращих кав’ярнях міста: топ-3 рецепти найсмачнішої кави для бадьорого недільного ранку
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Прокидаємося вранці із задоволенням
Що може бути краще за недільний ранок з улюбленим напоєм? Неспішно прокинутися, заварити запашну каву і насолоджуватися валянням у ліжку?
Кава – це напій, у якому є душа. І кожний рецепт від Jisty це підтверджує.
Рецепти ароматної та міцної кави
Кава з корицею по-голландськи
Інгредієнти:
- 150 мл натуральної кави;
- 1 ст. ложка густих вершків;
- 1 паличка кориці (або 0,5 ч. ложки меленої);
- 0,5 ч. ложки вершкового масла;
- цукор до смаку.
Як приготувати:
- Зварити каву в турці чи кавовому апараті.
- Кавову чашку облити окропом, покласти в неї паличку кориці, налити готову гарячу каву.
- Влити вершки та додати цукор за смаком.
- Зверху покласти шматочок вершкового масла.
Французький кавовий пунш
Інгредієнти:
- 4 ст. ложки меленої кави;
- 250 мл води;
- 25 мл абрикосового бренді;
- 60 мл яблучного бренді кавальдос;
- 1 ст. ложка жирних вершків;
- 3 ч. ложки цукру.
Як приготувати:
- Зварити натуральну каву будь-яким способом, додати цукор.
- Змішати абрикосовий бренді та кавальдос, і трохи нагріти цю суміш на слабкому вогні.
- У попередньо нагріту широку чашку влити каву, додати до неї суміш бренді та перемішати.
- Круговими рухами додати вершки і випити.
Кава з апельсиновим соком "Сонячна цитринка"
Інгредієнти:
- 2 ч. ложки натуральної свіжомеленої кави;
- 150 мл води;
- 1 апельсин;
- 1 невеликий лимон;
- збиті вершки;
- цукор до смаку.
Як приготувати:
- У 150 мл води зварити каву будь-яким способом. Якщо варили в турці, каву необхідно процідити та охолодити.
- З апельсина вичавити 1 столову ложку соку, та якщо з лимона – 1 чайну ложку.
- У високу склянку влити кавову основу, додати туди сік лимона та апельсина і ретельно перемішати. На поверхню напою покласти шапочку із|із| збитих вершків і посипати апельсиною цедрою. Подавати із соломинкою.
А ось дітей можна порадувати какао за незвичайним рецептом. До речі, із нього можна навіть зробити смачний десерт.