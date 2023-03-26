Старовинний український десерт: рецепт печених яблук, як у бабусі

Їх обов’язково оцінять як діти, так і дорослі

Соковите і хрумке яблуко, його солодкий аромат і смак — суцільна насолода. Якщо додати в випічку, вийде неймовірний десерт. А щоб пригадати смак дитинства, можна їх запекти.

Це не лише такий улюблений, а й корисний десерт. У печених яблуках є багато вітамінів та корисних речовин, їх можна їсти тим, у кого проблеми із ШКТ. А ще при запіканні у яблуках утворюється пектин – він сприяє виведенню зайвого холестерину та покращує травлення. Десерт люблять їсти під час схуднення.

Рецепт десерту нескладний. До речі, Shefkuhar стверджує, що яблука на цей десерт можна брати будь-якого сорту.

Як приготувати печені яблука з медом та горіхами.

Інгредієнти:

середні яблука – 4 прим.;

волоські горіхи – 20 г;

родзинки – 40 г;

мед – 2 повні ст. л.;

кориця — 0,5 ч. л.

Як приготувати:

Випийте яблука та просушіть паперовим рушником. З кожного яблука зніміть капелюшок з хвостиком. Виріжте серцевину так, щоб утворився об’єм для начинки. Це зручно зробити маленьким ножем. Для начинки в мисці змішайте родзинки, 2 повні ст. л. меду, кілька волоських горіхів та 0,5 ч. л. кориці. Поступово розподіліть цю суміш по кожному яблуку. Зверху посипте корицею і закрийте капелюшком з хвостиком. Яблука можна змастити невеликою кількістю меду чи сиропу. Викладіть у неглибоку форму та запікайте близько 40 хвилин. Маленькі яблука запікаються через 30 хвилин, великим знадобиться близько години.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом яблучних фріттерів. Цю популярну американську страву можна готувати близьким на сніданок.