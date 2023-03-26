Як на вулиці, тільки корисніше: рецепт приголомшливої курячої шаурми

Готуючи вдома, ви будете впевнені у її якості

Якщо склад шаурми на вулицях сильно бентежить і викликає багато питань, це зовсім не означає, що від улюбленого частування доведеться повністю відмовитись. Адже її можна приготувати вдома!

Якщо використовувати куряче філе, то вийде приготувати смачне та низькокалорійне частування. Smach також рекомендує відмовитися від жирного майонезу та замінити його на легкий соус.

Як приготувати курячу шаурму

Інгредієнти:

філе курки – 380 – 400 г;

томати – 2 – 3 шт.;

свіжий/маринований огірок – 2 – 3 шт.;

сметана та майонез – 160 г;

вірменський лаваш – 3 аркуші;

цибуля — ціла головка;

соєвий соус – 2 ст. л.;

каррі, часник сушений — по щіпці;

свіжа зелень.

Приготування:

Промити та обсушити курку. Нарізати невеликими шматочками. Замість солі використовуємо соєвий соус. Його потрібно змішати з карі, сухим часником. В отриманій суміші замаринувати курячі шматочки. Покрити місткість із птахом плівкою і відправити в холод приблизно на годину. Для соусу окремо змішати майонез, сметану, подрібнену свіжу зелень. У цю суміш можна додати свіжий або сухий часник. Все перемішати. Цибулю нарізати тонкими півкільцями. Інші овочі – шматочками. Коли куряче м’ясо вже замаринується, його потрібно відправити на добре розігріту сковороду з невеликою кількістю олії. Смажити їх потрібно по хвилині з кожного боку – курятина має підрум’янитися. Готове м’ясо відставити убік і дати йому охолонути. Промастити кожен лаваш соусом. Викласти начинку: спочатку — всі овочі, зверху — обсмажене м’ясо. Все покрити другою порцією соусу. Акуратно загорнути шаурму. Обсмажити отримані заготовки на сухій сковороді з усіх боків. Шаурма має трохи зарум’янитися.

До речі, з лаваша можна приготувати швидкі конвертики із сиром. Ними можна добре поснідати.