Такого ви точно ще не куштували: рецепт незвичайного грушево-яблучного салату з сиром

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Якщо вам набридли звичайні салати, можна грати зі смаками, додаючи нові інгредієнти у страву. А можна спробувати щось новеньке, наприклад, ситний млинцевий салат із копченою куркою.

Сьогодні ми підемо другим шляхом і пропонуємо вам рецепт оригінального грушево-яблучного салату з сиром. Smach переконує, що він нікого не залишить байдужим, а пікантності додасть йому заправка на основі імбиру.

Як приготувати салат з сиром

Інгредієнти:

груша – 1 шт.;

яблуко – 1 шт.;

листя салату – 1 пучок;

шпинат – 1 пучок;

фета — 100-120 г;

очищений волоський горіх – 50 г;

сік 1/2 лимона;

сіль, чорний мелений перець.

Для заправки:

корінь імбиру – 1 ст. л.;

мед – 1 ст. л.;

гірчиця — 1/4 ч. л.;

оливкова олія – 4 ст. л.;

сік лимона – 2 ст. л.

Спосіб приготування:

Подрібнити на дрібній тертці очищений корінь імбиру. Віджати сік із половини лимона. Розтерти до однорідності олію, 2 ст. л. лимонного соку, мед, гірчицю, імбир Посолити та поперчити на свій смак. Фету нарізати маленькими кубиками. Підсушені на сухій сковороді волоські горіхи трохи подрібнити, залишивши трохи для гарної подачі. Попередньо промите та очищене від кісточок яблуко та грушу необхідно нарізати тонкими пластинами. Його потрібно помістити їх у блюдо, полити 1 ст. л. соку лимона і посипати волоськими горіхами та сиром. Листя салату та шпинат порвати вручну. Полити заздалегідь підготовленою заправкою і все обережно перемішати.

Раніше "Телеграф" ділився лайфхаками, як правильно нарізати овочі, щоб салат виглядав як у ресторані.