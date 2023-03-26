Такого ви точно ще не куштували: рецепт незвичайного грушево-яблучного салату з сиром
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Якщо вам набридли звичайні салати, можна грати зі смаками, додаючи нові інгредієнти у страву. А можна спробувати щось новеньке, наприклад, ситний млинцевий салат із копченою куркою.
Сьогодні ми підемо другим шляхом і пропонуємо вам рецепт оригінального грушево-яблучного салату з сиром. Smach переконує, що він нікого не залишить байдужим, а пікантності додасть йому заправка на основі імбиру.
Як приготувати салат з сиром
Інгредієнти:
- груша – 1 шт.;
- яблуко – 1 шт.;
- листя салату – 1 пучок;
- шпинат – 1 пучок;
- фета — 100-120 г;
- очищений волоський горіх – 50 г;
- сік 1/2 лимона;
- сіль, чорний мелений перець.
Для заправки:
- корінь імбиру – 1 ст. л.;
- мед – 1 ст. л.;
- гірчиця — 1/4 ч. л.;
- оливкова олія – 4 ст. л.;
- сік лимона – 2 ст. л.
Спосіб приготування:
- Подрібнити на дрібній тертці очищений корінь імбиру.
- Віджати сік із половини лимона.
- Розтерти до однорідності олію, 2 ст. л. лимонного соку, мед, гірчицю, імбир
- Посолити та поперчити на свій смак.
- Фету нарізати маленькими кубиками.
- Підсушені на сухій сковороді волоські горіхи трохи подрібнити, залишивши трохи для гарної подачі.
- Попередньо промите та очищене від кісточок яблуко та грушу необхідно нарізати тонкими пластинами. Його потрібно помістити їх у блюдо, полити 1 ст. л. соку лимона і посипати волоськими горіхами та сиром.
- Листя салату та шпинат порвати вручну.
- Полити заздалегідь підготовленою заправкою і все обережно перемішати.
Раніше "Телеграф" ділився лайфхаками, як правильно нарізати овочі, щоб салат виглядав як у ресторані.