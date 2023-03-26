Для дітей – із задоволенням, для зубів – без шкоди: рецепт корисних цукерок із сухофруктів
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Вони можуть зберігатися в холодильнику, але навряд чи будуть - діти з’їдять усі
Що найбільше люблять наші діти? Ароматний "Наполеон" чи солодкі цукерки — загалом, всю шкідливу їжу. А чи можна, щоб солодощі були не лише смачними, а й корисними?
Мудрим вирішенням цього складного питання можуть бути традиційні східні солодощі, у приготуванні яких використовуються різні сухофрукти та горіхи. Nyam-nyam стверджує, що такі цукерки сподобаються вашим дітям та порадують організм вітамінами.
Як приготувати цукерки із сухофруктів та горіхів
Інгредієнти:
- курага – 200 гр;
- фініки — 200 гр;
- чорнослив — 100 гр;
- фісташки – 200 гр;
- кунжут – 200 г;
- кокосова стружка – 200 г;
- сушена вишня, інжир, журавлина, апельсинові або лимонні цукати, волоські горіхи, мигдаль, какао — за бажанням.
Спосіб приготування:
- Сухофрукти помити, висушити, видалити кісточки, подрібнити на м’ясорубці з дрібним ситом чи блендером, все добре перемішати.
- Фісташки підсушити та подрібнити до стану крупнозернистого борошна. Вологими руками із суміші подрібнених сухофруктів зформувати цукерки та обваляти частину з них у кокосовій стружці, частину – у кунжуті, а решту – у перемелених фісташках.
- За бажанням усередину цукерки можна покласти цілий горішок. Готові цукерки зберігати у холодильнику.
До речі, діти ще будуть радіти незвичайним чіпсам. Секретний інгредієнт перетворить шкідливі ласощі на корисну закуску.