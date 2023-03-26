Фігура скаже вам спасибі: топ-3 корисних смузі для схуднення

Струменіємо без шкоди для здоров’я

Сьогодні багато хто вже чув про смузі — коктейлі, які насичують організм вітамінами. Найчастіше він готується на основі сезонних ягід та фруктів, які змішуються блендером до одержання маси густої однорідної консистенції. До готового складу допускається додавати кубики льоду, сік, молоко, мед, сироп та спеції за смаком. Вони відмінно підходять для схуднення.

Smach стверджує, що існує безліч рецептів приготування смузі. Ми подімося деякими.

Топ-3 рецепти приготування смузі

Смузі з бананом, ківі та грушею

Інгредієнти:

1 соковита груша;

3 ківі;

1 банан;

200 мл яблучно-персикового соку;

10 г шоколаду.

Як приготувати:

Фрукти очистити від шкірки, у груші видалити насіння всередині. Все нарізати кубиками. Помістити в чашу блендера та збити до однорідності. Влити сік для більш рідкісної консистенції. Повторіть процедуру із блендером.

Перед подачею рекомендується прикрасити коктейль тертим шоколадом. Банановий смузі виходить ситний та солодкий. За рахунок присутності банана, коктейль сприяє вгамову відчуття голоду на тривалий час.

Фруктово-ягідний смузі

Інгредієнти:

1 ст. кефіру;

½ ст. свіжих фруктів;

½ ст. заморожених ягід;

насіння льону або чіа (іспанської шавлії);

кокосова олія;

за бажанням мед або кленовий сироп.

Як приготувати:

Фрукти помити, помістити в чашу блендера і збити до однорідної маси. Перед вживанням можна поставити готовий коктейль на 10 хвилин у холодильник.

Смузі із заморожених ягід.

Інгредієнти:

1 ст. заморожених ягід;

половина банана;

1 ст. молока чи води;

2 ст. л. паростків пшениці.

Все слід помістити у чашу блендера та збити протягом 20 секунд. Якщо смузі вийде дуже густим, можна додати до складу очищену воду.

Раніше "Телеграф" ділився рецептами святкових молочних коктейлів.