Десерт, від якого ніхто не відмовиться: рецепт улюбленого шоколадного морозива

Як сумніватися не будете — ви ж знаєте, як його готували

Своїми руками можна приготувати і солону карамель, і навіть домашню згущене молоко. Ви можете не сумніватися в їхній якості, та й рецепт можна змінити залежно від ваших смакових уподобань.

Сьогодні ми спробуємо відпочити під фільм із приготовленим своїми руками шоколадним морозивом. Smak пише, що навіть діти зможуть допомогти вам.

Як приготувати шоколадне морозиво

Інгредієнти:

яєчні жовтки – 3 шт.;

чорний шоколад – 1 плитка;

молоко – 200 мл;

вершки (20-35%) — 200 мл;

цукор – 100 г.

Спосіб приготування:

Молоко та вершки налити в сотейник і довести суміш до кипіння. Шоколад натерти на тертці і 3⁄4 частини додати в суміш, що закипіла, перемішавши до повного його розчинення. Жовтки перемішати з| цукром і збити їх міксером до однорідної маси. Влити в пишну масу тонким цівком шоколадне молоко. Отриману суміш необхідно знову поставити на вогонь нагріти до 85 градусів, у результаті чого утворюється шоколадний крем. Натертий шоколад, що залишився, потрібно додати в остуджену шоколадну масу, перелити в підготовлений контейнер для морозива і поставити в морозильну камеру, помішуючи 2-3 рази через кожні півгодини.

При подачі на стіл необхідно дати морозиві відтанути хвилин 15-20, прикрасивши його цукровою пудрою, карамелізованими горішками та шоколадним топінгом.

Раніше "Телеграф" вже писав, як можна вдома приготувати фруктово-ягідне морозиво.