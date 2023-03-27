Два інгредієнта – і пахне, аж слинка тече: що кухарі додають в тушковану капусту, щоб стояв приємний аромат

Секретний спосіб

Тушена капуста — один із найпростіших традиційних рецептів української кухні. Її готують як гарнір, додають м'ясо, гриби, спеції, різні овочі. Це всесезонна страва, адже її можна готувати як зі свіжої, так і з квашеної капусти. Попри це, багато кулінарів не ризикують братися за її приготування.

Річ у тім, що найменша помилка в процесі приготування перетворить апетитний гарнір на малопривабливе місиво. А ще під час приготування цієї страви вся квартира наповнюється запахом, який мало кому до вподоби.

Тому Pixelinform поділився секретним способом, яким користуються кухарі, щоб і покращити смак страви, і наповнити все приміщення неземними ароматами. Це два інгредієнта, які так органічно поєднуються зі смаком і запахом капусти, що у всіх присутніх при цьому процесі виділяється слинка.

Це найпростіші продукти — мед та гірчиця. Змішайте їх до однорідного стану, додайте до капусти, накрийте кришкою і тушкуйте впродовж 30 хвилин.

Попри те, що ця страва і так неймовірна, крім вищеописаного є п'ять способів, як зробити її ще смачнішою.