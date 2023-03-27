До обіду шлунок буде ситим: рецепт яєчного рола з сирною начинкою

Ситно, смачно та швидко — що ще може бути кращим для сніданку?

Є яйця та плавлені сирки? Очевидне рішення — ситний омлет. У яйцях є велика кількість білка та вітамінів A, В та D, а ось сир – джерело протеїну та фосфору.

А що якщо з цих двох продуктів приготувати незвичайний сніданок? Shuba.life пропонує рецепт яєчного рола із сирною начинкою. Він настільки наситить, що до обіду ви не згадаєте про їжу.

Як приготувати яєчний рол із сирною начинкою

Інгредієнти на 4 порції:

яйця — 6 шт.;

молоко — 100 г;

борошно пшеничне — 3 ст. л.;

плавлений сир — 2 шт.;

сир твердий — 200 г;

перець червоний солодкий – 1 шт.;

зелена цибуля — 2 шт.;

петрушка — 2 шт.;

олія соняшникова — 2 ст. л.;

сіль, чорний перець — на смак.

Спосіб приготування:

Яйця збийте з молоком та борошном, щоб не було грудочок. Посоліть, поперчіть.

Нагрійте сковороду з олією і посмажте по черзі два омлети. Дайте охолонути та покладіть на фольгу.

Плавлені сирки натріть на дрібну тертку, додайте до них твердий сир і добре перемішайте. Посоліть, поперчіть.

З перцю видаліть серцевину, петрушку та цибулю помийте і дайте висохнути. Все наріжте і додайте в сирну масу.

Перемішайте, нанесіть масу на омлети та заверніть в рулети. Помістіть у холодильник на 1 годину. Потім звільніть від фольги й наріжте скибочками шириною 2-3 сантиметри.

До речі, плавлений сир можна приготувати самому. Ви точно будете впевнені у його якості.