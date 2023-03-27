Рус

Гості будуть в захваті: незвичайні котлетки з дешевих продуктів

Автор
Марія Дума Марія Дума
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Такі котлетки гарно смакуватимуть з гарніром
Такі котлетки гарно смакуватимуть з гарніром. Фото Апостроф

Корисно і поживно

Великодні свята зовсім скоро, а це означає, що, окрім пухкої паски за бабусиним рецептом на стіл потрібно готувати й інші страви. Часом хочеться чогось незвичного — адже м’ясо та відбивні нікого не дивують.

Можна приготувати як закуску або основне гаряче щось новеньке. TheLime ділиться простим рецептом цікавих котлеток з рису та консервованої сардини.

Інгредієнти:

  • рис — 150 г
  • сіль — 0,5 ч. л.
  • сардини в олії — 1-2 банки
  • морква — 2 шт.
  • цибуля — 1 шт.
  • перець чорний мелений
  • пшеничне борошно — 4 ст. л.
  • рослинна олія — 1 ст. л.
  • яйця — 1 шт.

Рецепт покроково:

  1. Рис промиваємо декілька разів у проточній воді – робимо це доти, доки вона не стане прозорою. Викладаємо в каструлю, заливаємо 2 склянками гарячої води, накриваємо кришкою та варимо до готовності.
  2. Нарізаємо цибулю та моркву. Обсмажуємо їх на сковороді з невеликою кількістю рослинної олії. Засмажку додаємо до готового рису і все ретельно перемішуємо.
  3. Відкриваємо консервовану сардину, зливаємо олію чи розсіл, змішуємо з рисом та овочами. Перчимо до смаку. Якщо сардини недостатньо солоні, можна посолити.
  4. У фарш додаємо яйце. Ретельно все вимішуємо. Формуємо котлетки та обвалюємо їх у борошні.
  5. Розігріваємо сковороду з олією і обсмажуємо котлети з обох боків до золотистої скоринки. Оскільки начинка вже готова, це не займе багато часу.

Їх можна їсти як самостійно — з соусом з квасолі, так і приготувати гарнір, такий як ідеальне картопляне пюре.

Теги:
#Рецепт #Котлети