Гості будуть в захваті: незвичайні котлетки з дешевих продуктів
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Корисно і поживно
Великодні свята зовсім скоро, а це означає, що, окрім пухкої паски за бабусиним рецептом на стіл потрібно готувати й інші страви. Часом хочеться чогось незвичного — адже м’ясо та відбивні нікого не дивують.
Можна приготувати як закуску або основне гаряче щось новеньке. TheLime ділиться простим рецептом цікавих котлеток з рису та консервованої сардини.
Інгредієнти:
- рис — 150 г
- сіль — 0,5 ч. л.
- сардини в олії — 1-2 банки
- морква — 2 шт.
- цибуля — 1 шт.
- перець чорний мелений
- пшеничне борошно — 4 ст. л.
- рослинна олія — 1 ст. л.
- яйця — 1 шт.
Рецепт покроково:
- Рис промиваємо декілька разів у проточній воді – робимо це доти, доки вона не стане прозорою. Викладаємо в каструлю, заливаємо 2 склянками гарячої води, накриваємо кришкою та варимо до готовності.
- Нарізаємо цибулю та моркву. Обсмажуємо їх на сковороді з невеликою кількістю рослинної олії. Засмажку додаємо до готового рису і все ретельно перемішуємо.
- Відкриваємо консервовану сардину, зливаємо олію чи розсіл, змішуємо з рисом та овочами. Перчимо до смаку. Якщо сардини недостатньо солоні, можна посолити.
- У фарш додаємо яйце. Ретельно все вимішуємо. Формуємо котлетки та обвалюємо їх у борошні.
- Розігріваємо сковороду з олією і обсмажуємо котлети з обох боків до золотистої скоринки. Оскільки начинка вже готова, це не займе багато часу.
Їх можна їсти як самостійно — з соусом з квасолі, так і приготувати гарнір, такий як ідеальне картопляне пюре.