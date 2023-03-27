Як приготувати роли вдома: простий рецепт ресторанної страви
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Виявляється, це просто
Роли — популярна страва японської кухні. Традиційно його готують із рису, різних морепродуктів та інших інгредієнтів. Здається, що приготувати їх дуже складно. Чи можливо це зробити вдома?
З Recept.ua — можливо. Роли Філадельфія з копченим лососем за рецептом можна подати до будь-якого святкового столу.
Як приготувати роли Філадельфія
Інгредієнти:
- рис — 2 ст.;
- нори — 4 листи;
- копчений лосось — 150 р.;
- сир вершковий — 150 г;
- огірок — 100г.;
- авокадо — 70 р.;
- вода — 2 ст.;
- оцет рисовий — 6 ст.
- цукор — 3 ст.л.;
- сіль — 1 ч.л
Спосіб приготування:
- Промийте рисові зерна у прохолодній воді. Помістіть рис із водою у велику каструлю та доведіть до кипіння. Коли вода закипить, накрийте кришкою каструлю і готуйте 15 хвилин. Вимкніть, залиште на 10 хвилин.
- Помістіть оцет, цукор та сіль у мікрохвильову піч та нагрівайте до повного розчинення. Повільно вилийте суміш у рис і розмішайте.
- На спеціальний бамбуковий килимок викладіть лист водоростей нори блискучою стороною донизу.
- Потім покрийте листя водоростей рисом для суші. Змоченими водою руками рівномірно розподіліть рисову суміш по всьому листку нори.
- Наріжте лосось тонкими смужками або невеликими скибочками, викладіть на рис з краю листа.
- Далі покладіть поруч із скибочками лосося вершковий сир "Філадельфія", нарізаний тонкою смужкою свіжий огірок та авокадо.
- Використовуючи бамбуковий лист, акуратно підніміть і поверніть нори в рулет, сховавши начинку всередині.
- Наріжте приготовлений рулет за допомогою гострого холодного ножа на шість-вісім частин і подавайте до столу.
До речі, сир "Філадельфія" можна приготувати вдома. За смаком він нічим не відрізнятиметься від покупного.