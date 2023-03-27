Як приготувати роли вдома: простий рецепт ресторанної страви

Виявляється, це просто

Роли — популярна страва японської кухні. Традиційно його готують із рису, різних морепродуктів та інших інгредієнтів. Здається, що приготувати їх дуже складно. Чи можливо це зробити вдома?

З Recept.ua — можливо. Роли Філадельфія з копченим лососем за рецептом можна подати до будь-якого святкового столу.

Як приготувати роли Філадельфія

Інгредієнти:

рис — 2 ст.;

нори — 4 листи;

копчений лосось — 150 р.;

сир вершковий — 150 г;

огірок — 100г.;

авокадо — 70 р.;

вода — 2 ст.;

оцет рисовий — 6 ст.

цукор — 3 ст.л.;

сіль — 1 ч.л

Спосіб приготування:

Промийте рисові зерна у прохолодній воді. Помістіть рис із водою у велику каструлю та доведіть до кипіння. Коли вода закипить, накрийте кришкою каструлю і готуйте 15 хвилин. Вимкніть, залиште на 10 хвилин. Помістіть оцет, цукор та сіль у мікрохвильову піч та нагрівайте до повного розчинення. Повільно вилийте суміш у рис і розмішайте. На спеціальний бамбуковий килимок викладіть лист водоростей нори блискучою стороною донизу. Потім покрийте листя водоростей рисом для суші. Змоченими водою руками рівномірно розподіліть рисову суміш по всьому листку нори. Наріжте лосось тонкими смужками або невеликими скибочками, викладіть на рис з краю листа. Далі покладіть поруч із скибочками лосося вершковий сир "Філадельфія", нарізаний тонкою смужкою свіжий огірок та авокадо. Використовуючи бамбуковий лист, акуратно підніміть і поверніть нори в рулет, сховавши начинку всередині. Наріжте приготовлений рулет за допомогою гострого холодного ножа на шість-вісім частин і подавайте до столу.

До речі, сир "Філадельфія" можна приготувати вдома. За смаком він нічим не відрізнятиметься від покупного.