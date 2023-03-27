Посмажте рибу в новому соусі — і ви ніколи не повернетеся до колишніх рецептів
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Незвичайна страва за півгодини
Риба — один із найкорисніших продуктів для організму людини. У ній міститься багато білка та мінеральних елементів. А ще з риби можна приготувати неймовірну кількість страв – її можна посмажити чи запекти в духовці, приготувати смачний та легкий супчик.
А ось апельсиновий соус за рецептом Kuhari зробить будь-яку рибу по-справжньому королівською стравою. Родзинка рецепту – апельсиновий соус. Страва не займе багато часу: необхідно лише обсмажити рибу на сковороді, змішати інгредієнти для заправки та насолоджуватися чудовою стравою.
Як приготувати смаженого морського окуня з апельсиновим соусом.
Інгредієнти:
- окунь — 1 шт.;
- паприка мелена — 1 чайна ложка;
- олія оливкова – 4 ст. ложки.
Для соусу:
- апельсиновий джем – 2 ст. ложки;
- винний оцет – 1 ст. ложка;
- сік апельсиновий – 1 ст. ложка;
- зелень – до смаку.
Як приготувати:
1. Для соусу змішайте джем, сік, оцет, половину перцю.
2. Додайте зелень у соус і перемішайте.
3. Очистіть рибу, промийте. Зріжте 2 філе. Обсушіть.
4. Посипте паприкою та обсмажте з двох сторін з додаванням олії.
5. Подавайте рибу із соусом. Смачного!