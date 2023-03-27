Посмажте рибу в новому соусі — і ви ніколи не повернетеся до колишніх рецептів

Незвичайна страва за півгодини

Риба — один із найкорисніших продуктів для організму людини. У ній міститься багато білка та мінеральних елементів. А ще з риби можна приготувати неймовірну кількість страв – її можна посмажити чи запекти в духовці, приготувати смачний та легкий супчик.

А ось апельсиновий соус за рецептом Kuhari зробить будь-яку рибу по-справжньому королівською стравою. Родзинка рецепту – апельсиновий соус. Страва не займе багато часу: необхідно лише обсмажити рибу на сковороді, змішати інгредієнти для заправки та насолоджуватися чудовою стравою.

Як приготувати смаженого морського окуня з апельсиновим соусом.

Інгредієнти:

окунь — 1 шт.;

паприка мелена — 1 чайна ложка;

олія оливкова – 4 ст. ложки.

Для соусу:

апельсиновий джем – 2 ст. ложки; винний оцет – 1 ст. ложка; сік апельсиновий – 1 ст. ложка; зелень – до смаку.

Як приготувати:

1. Для соусу змішайте джем, сік, оцет, половину перцю.

2. Додайте зелень у соус і перемішайте.

3. Очистіть рибу, промийте. Зріжте 2 філе. Обсушіть.

4. Посипте паприкою та обсмажте з двох сторін з додаванням олії.

5. Подавайте рибу із соусом. Смачного!