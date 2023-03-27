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Ідеально до чаю: рецепт шикарного чізкейку без випічки

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Автор
Чізкейк без випічки
Чізкейк без випічки. Фото Meta.ua

Цей десерт люблять і дорослі, і діти

Ну хто не любить поласувати апетитним десертом? Але чи можливо, щоб насолода була не тільки смачною, а й корисною?

Чизкейк за рецептом Meta – це не лише корисний десерт, який полюблять дорослі та діти. Його не потрібно випікати в духовці, тому десерт точно стане улюбленою насолодою до чаю.

Як приготувати чизкейк без випічки

Інгредієнти:

  • цукрове, пісочне печиво – 200 г;
  • масло вершкове — 50 г;
  • молоко – 2 ст. л.;
  • сир вершковий — 400 г;
  • сметана жирна -150 г;
  • цукор — 110 г;
  • ванілін — за смаком;
  • желе — 1 пачка;
  • мандарини – 3 шт.

Спосіб приготування:

  1. За допомогою блендера подрібніть печиво в крихту і додайте розтоплене масло. Якщо маса дуже суха, додайте трохи молока.
  2. Викладаємо масу щільним шаром у кондитерське кільце. Ставимо в холодильник застигати.
  3. Добре перемішуємо вершковий сир із цукром та ваніліном і викладаємо шаром поверх печива у форму. Повертаємо у холодильник на 2 години.
  4. Желатин заливаємо холодною водою і залишаємо набухати на 10 хвилин, потім необхідно розтопити будь-яким зручним для вас способом.
  5. На шар із сиром викладаємо часточки мандарин. Можна також викласти шматочки консервованого ананаса чи інші фрукти.
  6. Заливаємо желатином та ставимо в холодильник ще на 2 години.
  7. Виймаємо чизкейк з кондитерського кільця та посипаємо крихтою з печива чи шоколадною крихтою. Смачного!

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Теги:
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