Ідеально до чаю: рецепт шикарного чізкейку без випічки
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Цей десерт люблять і дорослі, і діти
Ну хто не любить поласувати апетитним десертом? Але чи можливо, щоб насолода була не тільки смачною, а й корисною?
Чизкейк за рецептом Meta – це не лише корисний десерт, який полюблять дорослі та діти. Його не потрібно випікати в духовці, тому десерт точно стане улюбленою насолодою до чаю.
Як приготувати чизкейк без випічки
Інгредієнти:
- цукрове, пісочне печиво – 200 г;
- масло вершкове — 50 г;
- молоко – 2 ст. л.;
- сир вершковий — 400 г;
- сметана жирна -150 г;
- цукор — 110 г;
- ванілін — за смаком;
- желе — 1 пачка;
- мандарини – 3 шт.
Спосіб приготування:
- За допомогою блендера подрібніть печиво в крихту і додайте розтоплене масло. Якщо маса дуже суха, додайте трохи молока.
- Викладаємо масу щільним шаром у кондитерське кільце. Ставимо в холодильник застигати.
- Добре перемішуємо вершковий сир із цукром та ваніліном і викладаємо шаром поверх печива у форму. Повертаємо у холодильник на 2 години.
- Желатин заливаємо холодною водою і залишаємо набухати на 10 хвилин, потім необхідно розтопити будь-яким зручним для вас способом.
- На шар із сиром викладаємо часточки мандарин. Можна також викласти шматочки консервованого ананаса чи інші фрукти.
- Заливаємо желатином та ставимо в холодильник ще на 2 години.
- Виймаємо чизкейк з кондитерського кільця та посипаємо крихтою з печива чи шоколадною крихтою. Смачного!
Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно вибрати шоколад для глазурі. Користуючись нехитрими секретами, можна покращити смак будь-якої випічки.