Ідеально до чаю: рецепт шикарного чізкейку без випічки

Цей десерт люблять і дорослі, і діти

Ну хто не любить поласувати апетитним десертом? Але чи можливо, щоб насолода була не тільки смачною, а й корисною?

Чизкейк за рецептом Meta – це не лише корисний десерт, який полюблять дорослі та діти. Його не потрібно випікати в духовці, тому десерт точно стане улюбленою насолодою до чаю.

Як приготувати чизкейк без випічки

Інгредієнти:

цукрове, пісочне печиво – 200 г;

масло вершкове — 50 г;

молоко – 2 ст. л.;

сир вершковий — 400 г;

сметана жирна -150 г;

цукор — 110 г;

ванілін — за смаком;

желе — 1 пачка;

мандарини – 3 шт.

Спосіб приготування:

За допомогою блендера подрібніть печиво в крихту і додайте розтоплене масло. Якщо маса дуже суха, додайте трохи молока. Викладаємо масу щільним шаром у кондитерське кільце. Ставимо в холодильник застигати. Добре перемішуємо вершковий сир із цукром та ваніліном і викладаємо шаром поверх печива у форму. Повертаємо у холодильник на 2 години. Желатин заливаємо холодною водою і залишаємо набухати на 10 хвилин, потім необхідно розтопити будь-яким зручним для вас способом. На шар із сиром викладаємо часточки мандарин. Можна також викласти шматочки консервованого ананаса чи інші фрукти. Заливаємо желатином та ставимо в холодильник ще на 2 години. Виймаємо чизкейк з кондитерського кільця та посипаємо крихтою з печива чи шоколадною крихтою. Смачного!

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