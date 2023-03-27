Закуска, що вмить зникне зі столу: рецепт хрумкої й ароматної "медової" капусти
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Смакота як для домашніх, так і на святковий стіл
Українська кухня багата на різноманітні закуски — тут і салати, і цікаві намазки. Але особливе місце серед них займають мариновані овочі. Наприклад, маринована капуста.
На порталі Школа життя поділились цікавим рецептом, що буде смакувати і дорослим, і малим. Якщо готуєте для дітей — зменшіть кількість гострого перцю в складі.
Інгредієнти:
- Капуста – 2 кг
- Буряк – 1 кг
- Червона цибуля – 200 г
- Стебла селери – 200 г
- Петрушка – 50 г
- Кріп – 50 г
- Кінза – 50 г
- Гострий перець – 50-100 г (за смаком)
- Часник – 2 головки
Для маринаду:
- Вода – 2 л
- Лавровий лист – 3 шт
- Чорний перець горошком – 1 ч.л
- Запашний перець – 1 ч.л
- Коріандр у зернах – 1 ч.л
- Цукор – 120 г
- Сіль – 70 г
- Мед – 130 г
- Оцет 9% – 200 мл
Рецепт покроково:
- Буряк ріжемо на кружечки, вкладаємо на дно каструлі, а зверху викладаємо першу частину капусти. Її слід попередньо порізати так, щоб шматочки були шириною 4-6 см. Качан не зрізаємо, так капуста буде добре тримати форму. Зверху закладаємо шар подрібненої зелені зі стеблами, червону цибулину чверть-кільцями, кільця гострого чилі та пластини часнику. Зверху викладаємо другу половину капусти.
- В окремій каструлі кип’ятимо воду, додаємо лавровий лист, горошини чорного перцю, запашний перець, зерна коріандру, сіль та цукор. Коли вода майже дійшла до "перших бульбашок", додаємо мед. Знімаємо маринад з вогню, вливаємо у нього оцет і добре перемішуємо.
- Гарячий маринад заливаємо у каструлю з капустою, зверху встановлюємо щось важке як гніт і залишаємо при кімнатній температурі на три доби. Через три дні відкриваємо каструлю, прибираємо верхній шар капусти, ретельно все перемішуємо, потім повертаємо капусту з гнітом і залишаємо ще на три доби.
Після цього її залишилося нарізати та подати до столу. Вже готову капусточку зберігаємо у холодильнику. Також вона гарно смакуватиме з хрусткими чипсами з сиру.