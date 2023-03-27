Закуска, що вмить зникне зі столу: рецепт хрумкої й ароматної "медової" капусти

Смакота як для домашніх, так і на святковий стіл

Українська кухня багата на різноманітні закуски — тут і салати, і цікаві намазки. Але особливе місце серед них займають мариновані овочі. Наприклад, маринована капуста.

На порталі Школа життя поділились цікавим рецептом, що буде смакувати і дорослим, і малим. Якщо готуєте для дітей — зменшіть кількість гострого перцю в складі.

Інгредієнти:

Капуста – 2 кг

Буряк – 1 кг

Червона цибуля – 200 г

Стебла селери – 200 г

Петрушка – 50 г

Кріп – 50 г

Кінза – 50 г

Гострий перець – 50-100 г (за смаком)

Часник – 2 головки

Для маринаду:

Вода – 2 л

Лавровий лист – 3 шт

Чорний перець горошком – 1 ч.л

Запашний перець – 1 ч.л

Коріандр у зернах – 1 ч.л

Цукор – 120 г

Сіль – 70 г

Мед – 130 г

Оцет 9% – 200 мл

Рецепт покроково:

Буряк ріжемо на кружечки, вкладаємо на дно каструлі, а зверху викладаємо першу частину капусти. Її слід попередньо порізати так, щоб шматочки були шириною 4-6 см. Качан не зрізаємо, так капуста буде добре тримати форму. Зверху закладаємо шар подрібненої зелені зі стеблами, червону цибулину чверть-кільцями, кільця гострого чилі та пластини часнику. Зверху викладаємо другу половину капусти. В окремій каструлі кип’ятимо воду, додаємо лавровий лист, горошини чорного перцю, запашний перець, зерна коріандру, сіль та цукор. Коли вода майже дійшла до "перших бульбашок", додаємо мед. Знімаємо маринад з вогню, вливаємо у нього оцет і добре перемішуємо. Гарячий маринад заливаємо у каструлю з капустою, зверху встановлюємо щось важке як гніт і залишаємо при кімнатній температурі на три доби. Через три дні відкриваємо каструлю, прибираємо верхній шар капусти, ретельно все перемішуємо, потім повертаємо капусту з гнітом і залишаємо ще на три доби.

Після цього її залишилося нарізати та подати до столу. Вже готову капусточку зберігаємо у холодильнику. Також вона гарно смакуватиме з хрусткими чипсами з сиру.