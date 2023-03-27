Глазур для паски за 30 секунд: без варіння і збивання

Кінець липким патьокам глазурі

Час налаштовувати себе на приготування великодньої паски. Навіть якщо опустити, що це складна випічка, особливо якщо немає перевіреного рецепта, вже спечену паску треба глазурувати, а це — завдання із зірочкою навіть для досвідчених господинь.

Але є один дуже швидкий і простий рецепт глазурі до великодньої пасочки. Про нього розповіли на порталі Патріоти України. Глазур, приготована за цим рецептом, має красиву глянцеву текстуру та швидко сохне. А ще вона не липне і не кришиться після висихання.

Інгредієнти:

Сухе молоко — 4 ст. ложки

Згущене молоко – 6-8 ст. ложки

Сік лимона — 2 ч. ложки

Для приготування просто змішуємо всі інгредієнти. Після цього варто подивитись на густину готового продукту. Якщо маса вийшла занадто густою, додаємо до неї ще згущенку, якщо рідкою — сухе молоко.

Наносимо ложкою або лопаткою на вистиглі паски. За бажанням відразу посипаємо посипкою. Чим густіша вийшла глазур, тим довше вона буде висихати.

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