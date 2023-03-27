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Смачне печиво як у бабусі: без масла, молока і яєць

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Рецепт нескладний і фантастично бюджетний
Рецепт нескладний і фантастично бюджетний. Фото Факти

Дуже просто і головне — смачно

Попри те, що скоро почнеться підготовка до Великодня, все ще триває Великий піст. Але ж так хочеться побалувати себе чимось смачненьким.

Патріоти України поділились простим рецептом смачного печива. На відміну від більшості подібних рецептів, у цьому немає яєць, вершкового масла та молочних продуктів, тож його можна смакувати навіть у строгий піст.

Інгредієнти:

  • 300 г олії
  • дрібка солі
  • 150 г цукру
  • 1 пакет ванільного цукру
  • 9 столових ложок води (можливо, трохи більше або менше)
  • 3 столові ложки оцту
  • 1 чайна ложка харчової соди
  • 1 кг борошна
  • 1 столова ложка какао
  • 0,5 чайної ложки куркуми
  • 50 г волоських горіхів мелених

Спосіб приготування:

  1. Олію, сіль, цукор, ванільний цукор та воду змішати, а потім — вимісити до однорідності. Додати до маси просіяне борошно та соду, погашену оцтом, замісити туге тісто.
  2. Все тісто слід розділити на 3 частини. До першої додати какао, добре вимісити. До другої додати куркуму, теж добре вимісити. У третє вмішати подрібнені волоські горіхи. Покласти всі три види тіста в морозилку на 30 хвилин. Потім вирубити печивка формами.
  3. Майбутні печивка викласти на деко з пергаментом і відправити в розпечену до 180 градусів духовку на 15 хвилин. Посипати цукровою пудрою.

Це нескладний рецепт, і печиво з ним точно вдасться. Те ж саме можна сказати і про насипний пиріг з яблуками.

Теги:
#Печиво #Десерт #Піст