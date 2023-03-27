Смачне печиво як у бабусі: без масла, молока і яєць

Дуже просто і головне — смачно

Попри те, що скоро почнеться підготовка до Великодня, все ще триває Великий піст. Але ж так хочеться побалувати себе чимось смачненьким.

Патріоти України поділились простим рецептом смачного печива. На відміну від більшості подібних рецептів, у цьому немає яєць, вершкового масла та молочних продуктів, тож його можна смакувати навіть у строгий піст.

Інгредієнти:

300 г олії

дрібка солі

150 г цукру

1 пакет ванільного цукру

9 столових ложок води (можливо, трохи більше або менше)

3 столові ложки оцту

1 чайна ложка харчової соди

1 кг борошна

1 столова ложка какао

0,5 чайної ложки куркуми

50 г волоських горіхів мелених

Спосіб приготування:

Олію, сіль, цукор, ванільний цукор та воду змішати, а потім — вимісити до однорідності. Додати до маси просіяне борошно та соду, погашену оцтом, замісити туге тісто. Все тісто слід розділити на 3 частини. До першої додати какао, добре вимісити. До другої додати куркуму, теж добре вимісити. У третє вмішати подрібнені волоські горіхи. Покласти всі три види тіста в морозилку на 30 хвилин. Потім вирубити печивка формами. Майбутні печивка викласти на деко з пергаментом і відправити в розпечену до 180 градусів духовку на 15 хвилин. Посипати цукровою пудрою.

Це нескладний рецепт, і печиво з ним точно вдасться. Те ж саме можна сказати і про насипний пиріг з яблуками.