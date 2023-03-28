Бадьорить не гірше за каву: рецепт класичного напою з цикорію

У новий день з піднятим настроєм!

Один з найпопулярніших напоїв вранці — кава, яка завжди бадьорить. Однак що робити його любителям, які не можуть пити з якихось причин?

Пропонуємо здорову альтернативу каві – цикорій. Він містить органічні кислоти та багато вітамінів. Напій із цикорію рекомендують пити людям, яким протипоказана кава. Щоб зварити напій за рецептом Рoradavam, можна використовувати порошок із висушеного та подрібненого кореня цикорію, що продається в упаковках. Але якщо у вас є можливість використовувати безпосередньо сам корінь, такий цикорій вийде ароматнішим.

Як приготувати класичний напій з цикорію

Інгредієнти:

2 чайні ложки подрібненого кореня цикорію;

200 мл води;

для любителів солодких напоїв – цукор до смаку.

Спосіб приготування:

Залити цикорій окропом в кавнику або невеликій каструлі, кип’ятити протягом 15 хвилин на слабкому вогні. Знімаємо місткість з вогню та наполягаємо протягом 5 хвилин. Після настоювання проціджуємо напій через дрібне сито, додаємо цукровий пісок до смаку.

До речі, какао теж вважається непоганою альтернативою каві. До того ж є багато способів його приготувати смачно.