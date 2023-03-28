Без постійного замішування: рецепт "лінивої" паски з сухофруктами та апельсиновою цедрою

Ви точно не втомитеся після її приготування.

Не за горами головне християнське свято – Великдень. Вже потроху переглядаємо рецепти випічки, щоб на свято приготувати найсмачнішу паску.

Якщо вас лякає складність приготування пасок та процес постійного вимішування тіста, спробуємо "ліниву" за рецептом Кurabiye.guru. Така випічка готується набагато простіше, а сухофрукти та цедра апельсинів додадуть у випічку нові нотки.

Як приготувати "ледачу" паску з сухофруктами та апельсиновою цедрою

Інгредієнти на 3 паски:

борошно — 600-650 г;

яйця – 1 шт.;

жовтки – 4 шт.;

молоко – 300 мл;

дріжджі свіжі — 25 г;

вершкове масло – 180г;

родзинки – 100 г;

курага — 70 г;

сіль — щіпка;

цукор — 250 г;

коньяк — 20 мл;

апельсиновий сік — 100 мл.;

апельсинова цедра – 1-2 ст.

Спосіб приготування:

Родзинки та курагу заливаємо теплою водою і добре промиваємо. Курагу дрібно нарізаємо. Сухофрукти заливаємо коньяком та апельсиновим соком, даємо постояти хвилин 30. Потім на невеликому вогні проварюємо до повного випаровування рідини. Злегка підігріте молоко змішуємо із дріжджами, 2 ст.л. цукру та щіпкою солі. Залишаємо опару хвилин на 15-20 у теплому місці. Яйце і жовтки змішуємо з цукром, що залишився, і збиваємо до побіління маси. Додаємо апельсинову цедру, опару і просіяне борошно. Вершкове масло ділимо на 5-6 порцій і поступово додаємо в тісто. Накриваємо миску рушником або затягуємо плівкою і ставимо на якийсь час у тепле місце. Охолоджені родзинки з курагою посипаємо трохи борошном, перемішуємо. Додаємо їх у тісто, що виросло, і знову ставимо його в тепле місце приблизно на годину. Розкладаємо тісто у підготовлені форми (краще високі) приблизно на 1/3 об’єму. Знову накриваємо рушником і ставимо на 45-60 хвилин у тепле місце. Випікаємо в заздалегідь розігрітій духовці 15 хвилин при 180 градусах, а потім 20 хвилин при 160 градусах.

Раніше "Телеграф" ділився рецептами приголомшливої глазурі. Така глазурка зробить випічку ще смачнішою.