Як приготувати лазанью з грибами: апетитний рецепт для тих, хто постить

Чудовий варіант для любителів італійської кухні, що постять.

Ми звикли до класичної лазаньї з м’ясом або соусом бешамель, м’ясом у томатному соусі або з соусом болоньєзе. Однак що робити любителям італійської страви, що постять?

Сьогодні спробуємо приготувати пісну лазанью за рецептом Smachno.ua. Замість стандартної начинки з фаршем ми використовуємо печериці, капусту та солоні маслюки, які приготуємо по-особливому. Таку страву ви захочете приготувати знову та знову!

Як приготувати пісну лазанью з грибами

Інгредієнти:

печериці — 300 г;

солоні маслюки — 150 г;

половина качана капусти;

половина кореня петрушки;

морква — 2 шт.;

цибуля — 2 шт.;

помідори — 3 шт.;

солоні огірки — 5 шт.;

рослинна олія — 1 ст. л.;

томатна паста — 1.5 ст. л.;

борошно — 2 ст.;

вода для тіста — 1 ст.;

орегано, чорний перець, цукор, лимонна кислота, сіль — на смак.

Спосіб приготування:

Замішуємо пружне тісто для лазаньї: борошно з’єднуємо з водою і ложкою олії. Залишаємо на півгодини. Капусту шаткуємо і разом з тертою морквою, тертим коренем петрушки, дрібно нарізаною цибулею, сіллю, чорним перцем і орегано тушкуємо на розігрітій олії до м’якості 10 хвилин. Маслюки дрібно нарізаємо, викладаємо в розігріту олію та обсмажуємо, поки не зникне волога. Додаємо дрібно нарізані печериці, сіль, перець та орегано. Гасимо хвилину, кладемо половину дрібно нарізаної цибулі та смажимо до готовності печериць. В іншій сковороді в розігрітій олії обсмажуємо до прозорості цибулю, додаємо терту моркву, нарізані 2 помідорами кубиками та томатну пасту. Наливаємо півсклянки води та тушкуємо ще 2 хвилини. Додаємо на смак сіль, перець, цукор та лимонну кислоту. Тісто ділимо не менш ніж на чотири частини та розкочуємо за формою, в якій запікатиметься лазанья. На тісто викладаємо шар тушкованої капусти, накриваємо його грибами. На гриби викладаємо томатну піджарку, а на неї нарізані кубиками солоні огірки. Так викладаємо кілька шарів. Накриваємо лазанью листом тіста, прикрашаємо помідорами, зверху солимо і посипаємо орегано. Форму накриваємо фольгою. Ставимо форму в розігріту до 180°С духовку. Через 10 хвилин знімаємо фольгу та залишаємо лазанью в духовці ще на 20 хвилин.

Якщо вам не хочеться довго возитися на кухні, пропонуємо приготувати ліниву лазанью на сковороді. На смак вона виходить не гіршою за ресторанну.