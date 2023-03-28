Як приготувати лазанью з грибами: апетитний рецепт для тих, хто постить
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Чудовий варіант для любителів італійської кухні, що постять.
Ми звикли до класичної лазаньї з м’ясом або соусом бешамель, м’ясом у томатному соусі або з соусом болоньєзе. Однак що робити любителям італійської страви, що постять?
Сьогодні спробуємо приготувати пісну лазанью за рецептом Smachno.ua. Замість стандартної начинки з фаршем ми використовуємо печериці, капусту та солоні маслюки, які приготуємо по-особливому. Таку страву ви захочете приготувати знову та знову!
Як приготувати пісну лазанью з грибами
Інгредієнти:
- печериці — 300 г;
- солоні маслюки — 150 г;
- половина качана капусти;
- половина кореня петрушки;
- морква — 2 шт.;
- цибуля — 2 шт.;
- помідори — 3 шт.;
- солоні огірки — 5 шт.;
- рослинна олія — 1 ст. л.;
- томатна паста — 1.5 ст. л.;
- борошно — 2 ст.;
- вода для тіста — 1 ст.;
- орегано, чорний перець, цукор, лимонна кислота, сіль — на смак.
Спосіб приготування:
- Замішуємо пружне тісто для лазаньї: борошно з’єднуємо з водою і ложкою олії. Залишаємо на півгодини.
- Капусту шаткуємо і разом з тертою морквою, тертим коренем петрушки, дрібно нарізаною цибулею, сіллю, чорним перцем і орегано тушкуємо на розігрітій олії до м’якості 10 хвилин.
- Маслюки дрібно нарізаємо, викладаємо в розігріту олію та обсмажуємо, поки не зникне волога. Додаємо дрібно нарізані печериці, сіль, перець та орегано. Гасимо хвилину, кладемо половину дрібно нарізаної цибулі та смажимо до готовності печериць.
- В іншій сковороді в розігрітій олії обсмажуємо до прозорості цибулю, додаємо терту моркву, нарізані 2 помідорами кубиками та томатну пасту. Наливаємо півсклянки води та тушкуємо ще 2 хвилини. Додаємо на смак сіль, перець, цукор та лимонну кислоту.
- Тісто ділимо не менш ніж на чотири частини та розкочуємо за формою, в якій запікатиметься лазанья.
- На тісто викладаємо шар тушкованої капусти, накриваємо його грибами. На гриби викладаємо томатну піджарку, а на неї нарізані кубиками солоні огірки. Так викладаємо кілька шарів.
- Накриваємо лазанью листом тіста, прикрашаємо помідорами, зверху солимо і посипаємо орегано.
- Форму накриваємо фольгою. Ставимо форму в розігріту до 180°С духовку. Через 10 хвилин знімаємо фольгу та залишаємо лазанью в духовці ще на 20 хвилин.
Якщо вам не хочеться довго возитися на кухні, пропонуємо приготувати ліниву лазанью на сковороді. На смак вона виходить не гіршою за ресторанну.