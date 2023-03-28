Смак салату поверне вас у дитинство: таким часто частувала бабуся

Рецепт салату дає волю для фантазії.

Важко уявити нашу кухню без картоплі. Коренеплід не тільки смачний і ситий, але дуже корисний: по-перше, це незамінне джерело вуглеводів — саме вони вважаються "паливом" нашого організму. До того ж картопля добре поєднується з м’ясом, будь-якими овочами, зеленню.

Сьогодні спробуємо приготувати страву родом із дитинства — бабусин салат із картоплею за рецептом Shuba. Адже щось схоже готувала кожна бабуся, правда? Та й рецепт дозволяє готувати салат за своїми уподобаннями — наприклад, якщо немає під рукою свіжого огірка, можна замінити його на маринований, або додавати інші інгредієнти.

Як приготувати салат з картоплею

Інгредієнти на 2 порції

картопля — 6 шт.;

редиска — 6 шт.;

огірок — 2 шт.;

гірчиця зерниста — 40 г;

зелена цибуля, пучок — 1 шт.;

сіль, чорний перець — на смак

Спосіб приготування:

Картоплю добре промийте під проточною водою, покладіть у каструлю і залийте водою, щоб вона повністю покрила овочі. Поставте на вогонь, доведіть до кипіння та проваріть 20 хвилин. Наприкінці приготування посоліть картоплю. Охолодіть картоплю та очистіть від шкірки. Наріжте кружальцями завтовшки до 1 см. Редиску, огірки та зелену цибулю добре промийте під проточною водою. Наріжте овочі тонкими кружальцями. Змішайте в мисці всі овочі, додайте сіль та перець. Додайте 2 столові ложки гірчиці у зернах і добре перемішайте. Посипте дрібно нарізаною цибулею.

До речі, "Телеграф" раніше ділився секретами приготування ідеальної картоплі. З їх допомогою ви покращите смак страви.