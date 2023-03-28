Смак салату поверне вас у дитинство: таким часто частувала бабуся
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Рецепт салату дає волю для фантазії.
Важко уявити нашу кухню без картоплі. Коренеплід не тільки смачний і ситий, але дуже корисний: по-перше, це незамінне джерело вуглеводів — саме вони вважаються "паливом" нашого організму. До того ж картопля добре поєднується з м’ясом, будь-якими овочами, зеленню.
Сьогодні спробуємо приготувати страву родом із дитинства — бабусин салат із картоплею за рецептом Shuba. Адже щось схоже готувала кожна бабуся, правда? Та й рецепт дозволяє готувати салат за своїми уподобаннями — наприклад, якщо немає під рукою свіжого огірка, можна замінити його на маринований, або додавати інші інгредієнти.
Як приготувати салат з картоплею
Інгредієнти на 2 порції
- картопля — 6 шт.;
- редиска — 6 шт.;
- огірок — 2 шт.;
- гірчиця зерниста — 40 г;
- зелена цибуля, пучок — 1 шт.;
- сіль, чорний перець — на смак
Спосіб приготування:
- Картоплю добре промийте під проточною водою, покладіть у каструлю і залийте водою, щоб вона повністю покрила овочі. Поставте на вогонь, доведіть до кипіння та проваріть 20 хвилин. Наприкінці приготування посоліть картоплю.
- Охолодіть картоплю та очистіть від шкірки. Наріжте кружальцями завтовшки до 1 см.
- Редиску, огірки та зелену цибулю добре промийте під проточною водою. Наріжте овочі тонкими кружальцями.
- Змішайте в мисці всі овочі, додайте сіль та перець. Додайте 2 столові ложки гірчиці у зернах і добре перемішайте. Посипте дрібно нарізаною цибулею.
До речі, "Телеграф" раніше ділився секретами приготування ідеальної картоплі. З їх допомогою ви покращите смак страви.