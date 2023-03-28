Жодної духовки та розкочування: рецепт "ледачого" медовика на сковороді

Готуємо смачний торт швидко

Смак улюбленого "Медовика" ми пам’ятаємо з дитинства. Скільки ми чекали, поки його приготує мама, але ж не дарма — неперевершений смак десерту того вартував.

А ось приготувати "Медовик" на сковороді з рідкого тіста і без розкочування коржів за рецептом Кolizhanka.net. займає значно менше часу та спрощує процес. Однак тут важливо дотримуватися рецептури та точної кількості інгредієнтів для замісу медового тіста. А ось крем для прошарку ви можете вибрати на смак.

Як приготувати "ледачий" медовик на сковороді

Інгредієнти:

пшеничне борошно — 400 гр.;

мед — 300 гр.;

яйце – 3 шт.;

сода — 2/3 ч. л.;

масло вершкове – 130 гр.;

цедра лимона — 2 ч. л.;

розпушувач – 10 гр.;

цукор ванільний – 10 гр.

Процес приготування:

У посуді для замісу перемішайте борошно з розпушувачем. Розділіть яйця на жовтки та білки. Розтопіть натуральний мед на водяній бані. З промитого лимона зніміть цедру дрібною теркою. У гарячий мед додайте нарізане шматочками вершкове масло і перемішайте вінчиком до розчинення. Жовтки додайте в медово-масляну масу і перемішайте вінчиком. Білки, ванільний цукор і щіпку солі збийте міксером у піну. У борошно додайте медово-масляну суміш з жовтками, замісіть міксером тісто. Воно має бути однорідної текстури та консистенції густої сметани. У тісто додайте половину збитий білок, перемішайте. З приготовленого тіста на сухій розігрітій сковороді посмажте коржі. Для цього тісто наливається в сковороду рівним шаром завтовшки до 0,7 см, щоб коржики рівномірно пропеклися і з країв не підгоріли. З готових коржиків збирається "Медовик" з будь-яким кремом.

Можливо, до десерту ви захочете приготувати згущене молоко вдома. Тим більше зробити її простіше.