Жодної духовки та розкочування: рецепт "ледачого" медовика на сковороді
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Готуємо смачний торт швидко
Смак улюбленого "Медовика" ми пам’ятаємо з дитинства. Скільки ми чекали, поки його приготує мама, але ж не дарма — неперевершений смак десерту того вартував.
А ось приготувати "Медовик" на сковороді з рідкого тіста і без розкочування коржів за рецептом Кolizhanka.net. займає значно менше часу та спрощує процес. Однак тут важливо дотримуватися рецептури та точної кількості інгредієнтів для замісу медового тіста. А ось крем для прошарку ви можете вибрати на смак.
Як приготувати "ледачий" медовик на сковороді
Інгредієнти:
- пшеничне борошно — 400 гр.;
- мед — 300 гр.;
- яйце – 3 шт.;
- сода — 2/3 ч. л.;
- масло вершкове – 130 гр.;
- цедра лимона — 2 ч. л.;
- розпушувач – 10 гр.;
- цукор ванільний – 10 гр.
Процес приготування:
- У посуді для замісу перемішайте борошно з розпушувачем.
- Розділіть яйця на жовтки та білки.
- Розтопіть натуральний мед на водяній бані. З промитого лимона зніміть цедру дрібною теркою.
- У гарячий мед додайте нарізане шматочками вершкове масло і перемішайте вінчиком до розчинення.
- Жовтки додайте в медово-масляну масу і перемішайте вінчиком.
- Білки, ванільний цукор і щіпку солі збийте міксером у піну.
- У борошно додайте медово-масляну суміш з жовтками, замісіть міксером тісто. Воно має бути однорідної текстури та консистенції густої сметани.
- У тісто додайте половину збитий білок, перемішайте.
- З приготовленого тіста на сухій розігрітій сковороді посмажте коржі. Для цього тісто наливається в сковороду рівним шаром завтовшки до 0,7 см, щоб коржики рівномірно пропеклися і з країв не підгоріли.
- З готових коржиків збирається "Медовик" з будь-яким кремом.
Можливо, до десерту ви захочете приготувати згущене молоко вдома. Тим більше зробити її простіше.