Жодного хліба: приготуйте це до борщу, і домашні цілуватимуть вам руки

Пишні пампухи з часником

Неймовірний червоний борщ, зварений за всіма кулінарними канонами і класичним рецептом — сам по собі шедевр, і жодних доповнень не потребує. Але ми звикли їсти його зі сметаною і хлібом.

Замість хліба пропонуємо приготувати часникові пампушки. Вони підкреслять багатий смак борщу. Рецептом поділились на порталі ProstoWay.

Інгредієнти:

200 мл води

1 ч. л. цукру

1,5 ч. л. сухих дріжджів

100 мл молока

5 ст. л. олії

450 г борошна

1 сирий жовток

1 ч. л. солі

3 зубчики часнику

свіжа зелень (кріп)

Спосіб приготування:

Готуємо опару. Для цього в теплій (не гарячій) воді розводимо дріжджі та цукор, перемішуємо, накриваємо плівкою і залишаємо в теплому місці на 10 хвилин. Просіюємо борошно, додаємо сіль та тепле молоко. Вмішуємо готову опару та олію. Замішуємо тісто. Повинне вийти м’яке еластичне тісто. Воно може трохи липнути до рук. Залишаємо його на 30-60 хвилин у теплі. За цей час об’єм тіста повинен збільшитись втричі. Форму для випікання змащуємо олією. Обминаємо тісто, ділимо на рівні частини. З кожної відщипуємо круглу кульку — це майбутня пампушка. Із зазначеної кількості інгредієнтів має вийти близько 15 пампушок. Викладаємо їх у форму. Залишаємо під рушником на 15-20 хвилин. В цей час змішуємо жовток, додаємо до нього 2 ст. л. води, все перемішуємо. Жовтковою масою змащуємо булочки і на 30-35 хвилин ставимо у розігріту до 190 градусів духовку. У цей час пропускаємо часник через прес або іншим способом подрібнюємо. Змішуємо його з 2 ст. л. води, 2 ст. л. олії, 1 ч. л. солі. Додаємо зелень. Дістаємо пампушки і поливаємо часниковою сумішшю.

Пампушки виходять м’які, пухкі та ніжні. Вони чудово поєднуються не лише з борщем, а й з будь-якими першими стравами, наприклад, супом з сочевиці та грибів. А ще залишаються свіжими навіть на наступний день.