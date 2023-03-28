Жодного хліба: приготуйте це до борщу, і домашні цілуватимуть вам руки
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Пишні пампухи з часником
Неймовірний червоний борщ, зварений за всіма кулінарними канонами і класичним рецептом — сам по собі шедевр, і жодних доповнень не потребує. Але ми звикли їсти його зі сметаною і хлібом.
Замість хліба пропонуємо приготувати часникові пампушки. Вони підкреслять багатий смак борщу. Рецептом поділились на порталі ProstoWay.
Інгредієнти:
- 200 мл води
- 1 ч. л. цукру
- 1,5 ч. л. сухих дріжджів
- 100 мл молока
- 5 ст. л. олії
- 450 г борошна
- 1 сирий жовток
- 1 ч. л. солі
- 3 зубчики часнику
- свіжа зелень (кріп)
Спосіб приготування:
- Готуємо опару. Для цього в теплій (не гарячій) воді розводимо дріжджі та цукор, перемішуємо, накриваємо плівкою і залишаємо в теплому місці на 10 хвилин.
- Просіюємо борошно, додаємо сіль та тепле молоко. Вмішуємо готову опару та олію. Замішуємо тісто.
- Повинне вийти м’яке еластичне тісто. Воно може трохи липнути до рук. Залишаємо його на 30-60 хвилин у теплі. За цей час об’єм тіста повинен збільшитись втричі.
- Форму для випікання змащуємо олією. Обминаємо тісто, ділимо на рівні частини. З кожної відщипуємо круглу кульку — це майбутня пампушка. Із зазначеної кількості інгредієнтів має вийти близько 15 пампушок.
- Викладаємо їх у форму. Залишаємо під рушником на 15-20 хвилин. В цей час змішуємо жовток, додаємо до нього 2 ст. л. води, все перемішуємо. Жовтковою масою змащуємо булочки і на 30-35 хвилин ставимо у розігріту до 190 градусів духовку.
- У цей час пропускаємо часник через прес або іншим способом подрібнюємо. Змішуємо його з 2 ст. л. води, 2 ст. л. олії, 1 ч. л. солі. Додаємо зелень. Дістаємо пампушки і поливаємо часниковою сумішшю.
Пампушки виходять м’які, пухкі та ніжні. Вони чудово поєднуються не лише з борщем, а й з будь-якими першими стравами, наприклад, супом з сочевиці та грибів. А ще залишаються свіжими навіть на наступний день.