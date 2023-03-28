Порадує погляд і шлунок: рецепт салату з плавленим сиром, який точно зверне на себе увагу
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Легкі інгредієнти — гарний та смачний салат
Гостей хочеться вразити яскравими та хитромудрими стравами, щоб порадувати не лише смак, а й око. Безумовно, в арсеналі кожної господині є "коронні" страви — найсмачніші котлети або чудовий торт з неповторним кремом.
Чи можна здивувати салатом, та ще й з нескладних інгредієнтів? Салатом за рецептом Smak.ua можна. Гості точно звернуть увагу на його зовнішній вигляд і, безперечно, захочуть спробувати. А спробувавши, не зможуть зупинитись.
Як приготувати салат "Соснова шишка"
Інгредієнти:
- варена картопля — 3 шт.;
- яйце варене — 3 шт.;
- копчена курка — 200 г;
- цибуля — 1 шт.;
- кукурудза консервована — 150 г;
- плавлений сир — 200 г;
- майонез — на смак;
- мигдаль – для прикраси.
Спосіб приготування
- Варену картоплю та яйця почистити та натерти на тертці.
- Копчену курку дрібно нарізати.
- Цибулю нарізати кубиками та ошпарити окропом.
- Плавлений сир натерти на тертці та змішати з дрібно нарізаними горіхами.
- Викласти салат шарами у вигляді соснової шишки.
- Шари: картопля, курка, цибуля, кукурудза, яйця, сир з горіхами.
- Кожен шар потрібно змастити майонезом.
Прикрасити салат можна мигдалем та гілочками розмарину чи сосни. Поставте в холодильник на 2-3 години, щоб салат просочився і сміливо пригощайте гостей.
До речі, грушево-яблучний салат із сиром – теж відмінний варіант для гостей. Із заправкою на основі імбиру він точно здивує всіх.