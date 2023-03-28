Порадує погляд і шлунок: рецепт салату з плавленим сиром, який точно зверне на себе увагу

Легкі інгредієнти — гарний та смачний салат

Гостей хочеться вразити яскравими та хитромудрими стравами, щоб порадувати не лише смак, а й око. Безумовно, в арсеналі кожної господині є "коронні" страви — найсмачніші котлети або чудовий торт з неповторним кремом.

Чи можна здивувати салатом, та ще й з нескладних інгредієнтів? Салатом за рецептом Smak.ua можна. Гості точно звернуть увагу на його зовнішній вигляд і, безперечно, захочуть спробувати. А спробувавши, не зможуть зупинитись.

Як приготувати салат "Соснова шишка"

Інгредієнти:

варена картопля — 3 шт.;

яйце варене — 3 шт.;

копчена курка — 200 г;

цибуля — 1 шт.;

кукурудза консервована — 150 г;

плавлений сир — 200 г;

майонез — на смак;

мигдаль – для прикраси.

Спосіб приготування

Варену картоплю та яйця почистити та натерти на тертці. Копчену курку дрібно нарізати. Цибулю нарізати кубиками та ошпарити окропом. Плавлений сир натерти на тертці та змішати з дрібно нарізаними горіхами. Викласти салат шарами у вигляді соснової шишки. Шари: картопля, курка, цибуля, кукурудза, яйця, сир з горіхами. Кожен шар потрібно змастити майонезом.

Прикрасити салат можна мигдалем та гілочками розмарину чи сосни. Поставте в холодильник на 2-3 години, щоб салат просочився і сміливо пригощайте гостей.

До речі, грушево-яблучний салат із сиром – теж відмінний варіант для гостей. Із заправкою на основі імбиру він точно здивує всіх.