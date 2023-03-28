Рус

Порадує погляд і шлунок: рецепт салату з плавленим сиром, який точно зверне на себе увагу

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Салат "Соснова шишка"
Салат "Соснова шишка". Фото smak.ua

Легкі інгредієнти — гарний та смачний салат

Гостей хочеться вразити яскравими та хитромудрими стравами, щоб порадувати не лише смак, а й око. Безумовно, в арсеналі кожної господині є "коронні" страви — найсмачніші котлети або чудовий торт з неповторним кремом.

Чи можна здивувати салатом, та ще й з нескладних інгредієнтів? Салатом за рецептом Smak.ua можна. Гості точно звернуть увагу на його зовнішній вигляд і, безперечно, захочуть спробувати. А спробувавши, не зможуть зупинитись.

Як приготувати салат "Соснова шишка"

Інгредієнти:

  • варена картопля — 3 шт.;
  • яйце варене — 3 шт.;
  • копчена курка — 200 г;
  • цибуля — 1 шт.;
  • кукурудза консервована — 150 г;
  • плавлений сир — 200 г;
  • майонез — на смак;
  • мигдаль – для прикраси.

Спосіб приготування

  1. Варену картоплю та яйця почистити та натерти на тертці.
  2. Копчену курку дрібно нарізати.
  3. Цибулю нарізати кубиками та ошпарити окропом.
  4. Плавлений сир натерти на тертці та змішати з дрібно нарізаними горіхами.
  5. Викласти салат шарами у вигляді соснової шишки.
  6. Шари: картопля, курка, цибуля, кукурудза, яйця, сир з горіхами.
  7. Кожен шар потрібно змастити майонезом.

Прикрасити салат можна мигдалем та гілочками розмарину чи сосни. Поставте в холодильник на 2-3 години, щоб салат просочився і сміливо пригощайте гостей.

До речі, грушево-яблучний салат із сиром – теж відмінний варіант для гостей. Із заправкою на основі імбиру він точно здивує всіх.

Теги:
#Рецепт #Салат #Готуємо вдома