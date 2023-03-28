Замість набридлих котлет: соковиті м’ясні кульки з сиром у духовці
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Ідеальний варіант на вечерю
Вечеря на родину чи компанію — стресова ситуація. З часом всі стандартні рецепти гарячого набридають, навіть улюблені котлети.
Цікавий варіант — м’ясні кульки під соусом. Покладіть всередину кожної твердий сир, а щоб було ще смачніше, запечіть страву в духовці. Особлива "фішка" цієї страви — вона буде різною в залежності від обраного соусу.
Інгредієнти:
- фарш — 600 г
- яйце — 1 шт
- сир — 150 г
- сіль, перець
- улюблені спеції до м’яса
- Для соусу:
- цибуля — 1 шт
- морква — 1 шт
- олія — 1,5 ст. л.
- вода
- вершки або томатна паста — 100-120 г
Спосіб приготування:
- Поріжте на дрібні кубики цибулю. Натріть моркву. В залежності від того, який соус ви хочете, підготуйте вершки або томатну пасту.
- Посмажте овочі на олії. Додайте вершки або пасту. Якщо це паста — обсмажуйте її з овочами впродовж кількох хвилин. Якщо вершки — просто влийте. Додайте води і залиште томитись на маленькому вогні. За потреби, додавайте воду — соус повинен бути густиною як рідка сметана, але його повинно бути достатньо, щоб майже покрити фрикадельки. В кінці цього процесу додайте до страви сіль.
- Поки вариться соус, розмішайте фарш з яйцем і спеціями. Сформуйте з нього кульки. Всередину кожної покладіть кубик твердого сиру.
- Готові фрикадельки викладіть на деко або сковороду. Залийте все соусом та накрийте фольгою.
- Фрикадельки слід запікати у духовці впродовж 30 хвилин при температурі 180 градусів.
Це смачна і незвична вечеря. Як гарнір до неї найкраще смакуватиме ідеальне картопляне пюре — просто викладіть фрикадельки на тарілку, а картоплю щедро полийте соусом.