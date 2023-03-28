Замість набридлих котлет: соковиті м’ясні кульки з сиром у духовці

Ідеальний варіант на вечерю

Вечеря на родину чи компанію — стресова ситуація. З часом всі стандартні рецепти гарячого набридають, навіть улюблені котлети.

Цікавий варіант — м’ясні кульки під соусом. Покладіть всередину кожної твердий сир, а щоб було ще смачніше, запечіть страву в духовці. Особлива "фішка" цієї страви — вона буде різною в залежності від обраного соусу.

Інгредієнти:

фарш — 600 г

яйце — 1 шт

сир — 150 г

сіль, перець

улюблені спеції до м’яса

Для соусу:

цибуля — 1 шт

морква — 1 шт

олія — 1,5 ст. л.

вода

вершки або томатна паста — 100-120 г

Спосіб приготування:

Поріжте на дрібні кубики цибулю. Натріть моркву. В залежності від того, який соус ви хочете, підготуйте вершки або томатну пасту. Посмажте овочі на олії. Додайте вершки або пасту. Якщо це паста — обсмажуйте її з овочами впродовж кількох хвилин. Якщо вершки — просто влийте. Додайте води і залиште томитись на маленькому вогні. За потреби, додавайте воду — соус повинен бути густиною як рідка сметана, але його повинно бути достатньо, щоб майже покрити фрикадельки. В кінці цього процесу додайте до страви сіль. Поки вариться соус, розмішайте фарш з яйцем і спеціями. Сформуйте з нього кульки. Всередину кожної покладіть кубик твердого сиру. Готові фрикадельки викладіть на деко або сковороду. Залийте все соусом та накрийте фольгою. Фрикадельки слід запікати у духовці впродовж 30 хвилин при температурі 180 градусів.

Це смачна і незвична вечеря. Як гарнір до неї найкраще смакуватиме ідеальне картопляне пюре — просто викладіть фрикадельки на тарілку, а картоплю щедро полийте соусом.