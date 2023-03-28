Легка закуска з консервованої квасолі за 15 хвилин: зникне зі столу ще швидше

Рецепт страви можна міняти на свій смак

Квасоля – дуже популярна бобова культура. Досвідчені господині навчилися варити її швидко, тому вона є частим інгредієнтом багатьох смачних страв.

Паста з консервованої квасолі за рецептом Smak.ua не потребує великих зусиль, проте завдяки насиченим смакам закуска завжди буде доречною на столі. Усього кілька інгредієнтів — і смакота готова. А масло надасть страві приємної м’якості — паста просто танутиме в роті.

До того ж, смак пасти залежить від подачі. Якщо ви хочете наголосити на ніжному смаку закуски, подавайте її зі свіжим хлібом. Якщо хочете додати трохи користі – зробіть палички зі свіжої моркви та стебел селери, їх можна занурювати у квасолю та смакувати разом. Найпопулярніші варіанти – це підсушений на сухій сковороді багет чи кукурудзяні тортильї. Як приготувати пасту з|із| консервованої квасолі.

Як приготувати пасту з консерованої квасолі

складові

500 г білої консервованої квасолі (1 банка);

1 зубчик часнику;

1 ст. л. соку лимона;

1 щіпка зіри;

1 щіпка кунжуту;

3 ст. л. оливкової олії;

сіль та перець на смак;

багет для подачі.

Спосіб приготування:

Відкрийте банку консервованої білої квасолі та злийте рідину. Перекладіть квасолю у чашу блендера. Якщо немає блендера, можна скористатися товкачем та віночком, перетерти масу через сито. Однак у такому разі паста з квасолі не матиме такої однорідної структури. До консервованої квасолі додайте інші інгредієнти пасти: часник, сік лимона, зіру та оливкову олію. Перебийте масу за допомогою занурювального блендера в однорідну пасту. Перекладіть готову пасту в миску, посипте кунжутом і побризкайте оливковою олією.

До речі, квасолю можна додавати до салату. Від таких страв у вас точно побільшає енергія і підніметься настрій.