Вітамінна бомба на тарілці за дві хвилини: дуже смачний дієтичний салат з тунцем
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Рецепт епічно смачного салату
Весною, в пору традиційного авітамінозу важливо подбати про власне збалансоване харчування. Дуже помічний в цьому плані продукт — консервований тунець, багатий мінералами і селеном. Додаємо овочі — і вуаля, смачний салат готовий.
Пропонуємо приготувати легкий та свіжий салат з помідорами та консервованим тунцем. Рецептом поділились на порталі ProstoWay.
Інгредієнти:
- тунець у власному соці — 1 банка
- консервована кукурудза — 1 банка
- помідори — 3 шт.
- солодка цибуля (синя) — 1 шт.
- сметана 10% — 3 ст.л.
- зелень
Спосіб приготування:
Цибулю подрібніть. Помідори наріжте кубиком. Злийте розсіл з кукурудзи та тунця. Рибу помніть виделкою. Улюблену зелень теж подрібніть. До рибки з кукурудзою чудово пасуватимуть свіжий кріп, петрушка або зелена цибулька. Важливо — надайте перевагу одному виду зелені, аби її різноманіття не перебило смак інших продуктівр. Змішайте всі інгредієнти зі сметаною.
Цей салат можна не солити — адже риба вже солона. А якщо після цього салату у вас залишилась одна-дві баночки тунця, спробуйте приготувати швидкі конвертики з лаваша.