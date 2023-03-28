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Вітамінна бомба на тарілці за дві хвилини: дуже смачний дієтичний салат з тунцем

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Салат не залишить вас ні байдужим, ні голодним
Салат не залишить вас ні байдужим, ні голодним. Фото Колаж "Телеграфу"

Рецепт епічно смачного салату

Весною, в пору традиційного авітамінозу важливо подбати про власне збалансоване харчування. Дуже помічний в цьому плані продукт — консервований тунець, багатий мінералами і селеном. Додаємо овочі — і вуаля, смачний салат готовий.

Пропонуємо приготувати легкий та свіжий салат з помідорами та консервованим тунцем. Рецептом поділились на порталі ProstoWay.

Інгредієнти:

  • тунець у власному соці — 1 банка
  • консервована кукурудза — 1 банка
  • помідори — 3 шт.
  • солодка цибуля (синя) — 1 шт.
  • сметана 10% — 3 ст.л.
  • зелень

Спосіб приготування:

Цибулю подрібніть. Помідори наріжте кубиком. Злийте розсіл з кукурудзи та тунця. Рибу помніть виделкою. Улюблену зелень теж подрібніть. До рибки з кукурудзою чудово пасуватимуть свіжий кріп, петрушка або зелена цибулька. Важливо — надайте перевагу одному виду зелені, аби її різноманіття не перебило смак інших продуктівр. Змішайте всі інгредієнти зі сметаною.

Цей салат можна не солити — адже риба вже солона. А якщо після цього салату у вас залишилась одна-дві баночки тунця, спробуйте приготувати швидкі конвертики з лаваша.

Теги:
#Рецепт #Салат #Тунець