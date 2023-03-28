Вітамінна бомба на тарілці за дві хвилини: дуже смачний дієтичний салат з тунцем

Рецепт епічно смачного салату

Весною, в пору традиційного авітамінозу важливо подбати про власне збалансоване харчування. Дуже помічний в цьому плані продукт — консервований тунець, багатий мінералами і селеном. Додаємо овочі — і вуаля, смачний салат готовий.

Пропонуємо приготувати легкий та свіжий салат з помідорами та консервованим тунцем. Рецептом поділились на порталі ProstoWay.

Інгредієнти:

тунець у власному соці — 1 банка

консервована кукурудза — 1 банка

помідори — 3 шт.

солодка цибуля (синя) — 1 шт.

сметана 10% — 3 ст.л.

зелень

Спосіб приготування:

Цибулю подрібніть. Помідори наріжте кубиком. Злийте розсіл з кукурудзи та тунця. Рибу помніть виделкою. Улюблену зелень теж подрібніть. До рибки з кукурудзою чудово пасуватимуть свіжий кріп, петрушка або зелена цибулька. Важливо — надайте перевагу одному виду зелені, аби її різноманіття не перебило смак інших продуктівр. Змішайте всі інгредієнти зі сметаною.

Цей салат можна не солити — адже риба вже солона. А якщо після цього салату у вас залишилась одна-дві баночки тунця, спробуйте приготувати швидкі конвертики з лаваша.