Для настрою з ранку: рецепт смачного гарячого шоколаду з маршмелоу
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Порадуємо дітей та коханих
Чим можна підняти настрій дітям зранку? Можна приготувати шикарний чизкейк, що не вимагає випічки, або найсмачніші французські еклери із заварним кремом.
А ще можна приготувати для дітей справжній гарячий шоколад за рецептом Shuba. Якщо прикрасити напій маршмелоу, шоколадною стружкою, збитими вершками або іншими солодощами, діти точно прийдуть у захват. Гарний настрій їм буде забезпечено цілий день.
Як приготувати гарячий шоколад з маршмелоу
Інгредієнти:
- молоко – 200 мл;
- какао-порошок – 1/2 ст. л.;
- шоколад молочний – 100 г;
- збиті вершки – 2 ст. л.;
- шоколадна стружка – 25 г;
- маршмеллоу — 1 ст. л.
Спосіб приготування:
- Налийте у велику чашку окріп, щоб нагріти її.
- Злегка нагрійте молоко, додайте какао і добре перемішайте, щоб не було грудочок. Нагрійте знову до утворення пари.
- Злийте гарячу воду з чашки та додайте шматочки шоколаду. Залийте гарячим молоком із какао. Перемішуйте протягом 30 секунд або поки шоколад не розтане.
- Зверху викладіть збиті вершки, маршмелоу та шоколадну стружку. Смачного!
А якщо до такого напою подати шоколадну ковбаску, радості дітей не буде меж! Тим більше якщо приготувати десерт разом з ними.