Для настрою з ранку: рецепт смачного гарячого шоколаду з маршмелоу

Порадуємо дітей та коханих

Чим можна підняти настрій дітям зранку? Можна приготувати шикарний чизкейк, що не вимагає випічки, або найсмачніші французські еклери із заварним кремом.

А ще можна приготувати для дітей справжній гарячий шоколад за рецептом Shuba. Якщо прикрасити напій маршмелоу, шоколадною стружкою, збитими вершками або іншими солодощами, діти точно прийдуть у захват. Гарний настрій їм буде забезпечено цілий день.

Як приготувати гарячий шоколад з маршмелоу

Інгредієнти:

молоко – 200 мл;

какао-порошок – 1/2 ст. л.;

шоколад молочний – 100 г;

збиті вершки – 2 ст. л.;

шоколадна стружка – 25 г;

маршмеллоу — 1 ст. л.

Спосіб приготування:

Налийте у велику чашку окріп, щоб нагріти її. Злегка нагрійте молоко, додайте какао і добре перемішайте, щоб не було грудочок. Нагрійте знову до утворення пари. Злийте гарячу воду з чашки та додайте шматочки шоколаду. Залийте гарячим молоком із какао. Перемішуйте протягом 30 секунд або поки шоколад не розтане. Зверху викладіть збиті вершки, маршмелоу та шоколадну стружку. Смачного!

А якщо до такого напою подати шоколадну ковбаску, радості дітей не буде меж! Тим більше якщо приготувати десерт разом з ними.