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Для настрою з ранку: рецепт смачного гарячого шоколаду з маршмелоу

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Шоколад із маршмеллоу
Шоколад із маршмеллоу. Фото shuba.life

Порадуємо дітей та коханих

Чим можна підняти настрій дітям зранку? Можна приготувати шикарний чизкейк, що не вимагає випічки, або найсмачніші французські еклери із заварним кремом.

А ще можна приготувати для дітей справжній гарячий шоколад за рецептом Shuba. Якщо прикрасити напій маршмелоу, шоколадною стружкою, збитими вершками або іншими солодощами, діти точно прийдуть у захват. Гарний настрій їм буде забезпечено цілий день.

Як приготувати гарячий шоколад з маршмелоу

Інгредієнти:

  • молоко – 200 мл;
  • какао-порошок – 1/2 ст. л.;
  • шоколад молочний – 100 г;
  • збиті вершки – 2 ст. л.;
  • шоколадна стружка – 25 г;
  • маршмеллоу — 1 ст. л.

Спосіб приготування:

  1. Налийте у велику чашку окріп, щоб нагріти її.
  2. Злегка нагрійте молоко, додайте какао і добре перемішайте, щоб не було грудочок. Нагрійте знову до утворення пари.
  3. Злийте гарячу воду з чашки та додайте шматочки шоколаду. Залийте гарячим молоком із какао. Перемішуйте протягом 30 секунд або поки шоколад не розтане.
  4. Зверху викладіть збиті вершки, маршмелоу та шоколадну стружку. Смачного!

А якщо до такого напою подати шоколадну ковбаску, радості дітей не буде меж! Тим більше якщо приготувати десерт разом з ними.

Теги:
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