Снідаємо ситно та із задоволенням: приголомшливий рецепт картопляних маффінів

Неперевершена страва для ранкового прийому їжі

Сніданок – важливий прийом їжі, який не можна пропускати. Безумовно, що їсти вранці, залежить від ваших смакових уподобань. Однак навряд чи хочеться снідати так, щоб за годину вже знову ходити голодним. Тому важливо, щоб прийом їжі був поживним, смачним, швидким та натуральним. У новий день хочеться входити легко та із задоволенням!

Ось такий сніданок ми з вами зробимо. Неперевершені картопляні мафіни "Швидкий сніданок" за рецептом Smak точно прийдуть до вас на допомогу у разі, якщо потрібно швидко приготувати сніданок.

Як приготувати картопляні мафіни "Швидкий сніданок"

Інгредієнти на 4-5 порцій:

картопляне пюре — 250 г;

ковбаса — 70 г;

сир — 50 г;

огірок солоний — 2 шт.;

сметана, сіль, перець — на смак.

Спосіб приготування:

Форми заповнюємо картопляним пюре трохи більше, ніж наполовину. Якщо подобається, можна зробити із бортиком. Нарізаємо дрібно сир та ковбасу. Додаємо до них яйце, солимо, перчимо до смаку, перемішуємо. Викладаємо зверху на пюре. Далі кладемо кружечки огірка. Трохи змащуємо сметаною. Ставимо в розігріту до 200 градусів духовку на 25-30 хвилин.

Готові картопляні мафіни з ковбасою та сиром добре остуджуємо, дістаємо з формочок. Подавати можна прямо у формах, попередньо прикрасивши зеленню.

До мафінів можна подати неймовірно смачний і корисний цикорій.