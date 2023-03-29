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Що може змінити курячий суп: незвичайний рецепт першої страви

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Курячий суп з яєчними млинцями
Курячий суп з яєчними млинцями. Фото kolizhanka.com.ua

Легкий та ароматний, та ще й на вигляд екстравагантний

При приготуванні обіду не слід забувати і про зовнішній вигляд наших страв. Гарна страва не тільки тішить око, а ще більше пробуджує апетит.

Сьогодні саме приготуємо такий обід з незвичайною подачею за рецептом Кolizhanka.com.ua — суп з млинцями. Якщо їх нарізати тонко, то вийде ілюзія локшини із тіста. Це ідеальна перша страва для тих, хто любить суп з локшиною, але не любить з нею возитися

Як приготувати курячий суп з яєчними млинцями

Інгредієнти:

  • куряча грудка – 300 гр;
  • яйця — 3 шт. (з розрахунку 1 яйце — 1 млинець);
  • морква – 1 шт.;
  • цибуля – 1 шт.;
  • картопля – 2 шт;
  • сіль та спеції – на смак;
  • рослинна олія – для смаження.

Спосіб приготування:

  1. Зварити бульйон із курячої грудки у підсоленій воді, нарізати м’ясо на невеликі шматочки, перекласти його назад у бульйон.
  2. Додати в суп картоплю, нарізана кубиками.
  3. Моркву натерти на великій тертці, а цибулю нарізати маленькими кубиками, обсмажити овочі, додати в суп і поварити хвилин 15.
  4. Яйця збити з невеликою кількістю солі та перцю, обсмажити з двох сторін як млинці.
  5. Яєчні млинці злегка остудити та нарізати соломкою, додати в суп. Після того, як суп закипить, зняти з плити та дати настоятися 10 хвилин.
  6. Посипати подрібненою зеленню та подавати на стіл.

До супу можна подати лаваш, зроблений своїми руками.

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#Рецепт #Суп #Готуємо вдома