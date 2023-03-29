Що може змінити курячий суп: незвичайний рецепт першої страви

Легкий та ароматний, та ще й на вигляд екстравагантний

При приготуванні обіду не слід забувати і про зовнішній вигляд наших страв. Гарна страва не тільки тішить око, а ще більше пробуджує апетит.

Сьогодні саме приготуємо такий обід з незвичайною подачею за рецептом Кolizhanka.com.ua — суп з млинцями. Якщо їх нарізати тонко, то вийде ілюзія локшини із тіста. Це ідеальна перша страва для тих, хто любить суп з локшиною, але не любить з нею возитися

Як приготувати курячий суп з яєчними млинцями

Інгредієнти:

куряча грудка – 300 гр;

яйця — 3 шт. (з розрахунку 1 яйце — 1 млинець);

морква – 1 шт.;

цибуля – 1 шт.;

картопля – 2 шт;

сіль та спеції – на смак;

рослинна олія – для смаження.

Спосіб приготування:

Зварити бульйон із курячої грудки у підсоленій воді, нарізати м’ясо на невеликі шматочки, перекласти його назад у бульйон. Додати в суп картоплю, нарізана кубиками. Моркву натерти на великій тертці, а цибулю нарізати маленькими кубиками, обсмажити овочі, додати в суп і поварити хвилин 15. Яйця збити з невеликою кількістю солі та перцю, обсмажити з двох сторін як млинці. Яєчні млинці злегка остудити та нарізати соломкою, додати в суп. Після того, як суп закипить, зняти з плити та дати настоятися 10 хвилин. Посипати подрібненою зеленню та подавати на стіл.

До супу можна подати лаваш, зроблений своїми руками.