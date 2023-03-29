Що може змінити курячий суп: незвичайний рецепт першої страви
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Легкий та ароматний, та ще й на вигляд екстравагантний
При приготуванні обіду не слід забувати і про зовнішній вигляд наших страв. Гарна страва не тільки тішить око, а ще більше пробуджує апетит.
Сьогодні саме приготуємо такий обід з незвичайною подачею за рецептом Кolizhanka.com.ua — суп з млинцями. Якщо їх нарізати тонко, то вийде ілюзія локшини із тіста. Це ідеальна перша страва для тих, хто любить суп з локшиною, але не любить з нею возитися
Як приготувати курячий суп з яєчними млинцями
Інгредієнти:
- куряча грудка – 300 гр;
- яйця — 3 шт. (з розрахунку 1 яйце — 1 млинець);
- морква – 1 шт.;
- цибуля – 1 шт.;
- картопля – 2 шт;
- сіль та спеції – на смак;
- рослинна олія – для смаження.
Спосіб приготування:
- Зварити бульйон із курячої грудки у підсоленій воді, нарізати м’ясо на невеликі шматочки, перекласти його назад у бульйон.
- Додати в суп картоплю, нарізана кубиками.
- Моркву натерти на великій тертці, а цибулю нарізати маленькими кубиками, обсмажити овочі, додати в суп і поварити хвилин 15.
- Яйця збити з невеликою кількістю солі та перцю, обсмажити з двох сторін як млинці.
- Яєчні млинці злегка остудити та нарізати соломкою, додати в суп. Після того, як суп закипить, зняти з плити та дати настоятися 10 хвилин.
- Посипати подрібненою зеленню та подавати на стіл.
До супу можна подати лаваш, зроблений своїми руками.