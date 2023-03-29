Як приготувати ковбасу з ромом: ідеальний рецепт на великодній стіл

Ви точно будете впевнені у її якості

Наближається найбільше християнське свято — Великдень, і всі ми потроху готуємося до нього. Ми вже починаємо прибирати в будинку та шукаємо рецепти для великодніх страв.

Якщо ж ви не уявляєте великоднього столу без кільця домашньої ковбаски, давайте разом зі Smak приготуємо її. Задоволення від страви ви отримаєте ще більше, а трохи рому додадуть їй пікантності.

Як приготувати домашню ковбасу з ромом

Інгредієнти:

часник — 4 зубчики;

кишки — 1.5 кг;

сало — 300 г;

свинина — 1.3 кг

цибуля ріпчаста — 250 гр;

коньяк – 50 мл;

кмин, мускатний горіх, перець чорний мелений, лавровий лист, сіль за смаком.

Спосіб приготування:

Ретельно очищаємо та промиваємо кишки. Після на півгодини замочуємо їх у теплій воді, в яку замішані одна столова ложка солі та одна столова ложка соди. Після цього промиваємо, видаляємо всю плівку і жир, вивертаємо навиворіт і кладемо в солону воду. М’ясо та сало розділяємо на дві частини. Першу частину подрібнюємо у кухонному комбайні, додаємо мускатний горіх на кінчику ножа. Другу нарізаємо на дуже дрібні шматочки. Ріпчасту цибулю подрібнюємо, підсмажуємо в олії й додаємо нарізане м’ясо і сало, ставимо остигати. У комбайні подрібнюємо усі спеції. Змішуємо м’ясо, додаємо сіль та спецій, вливаємо коньяк, додаємо дрібно порізаний часник. Все перемішуємо і даємо постояти півгодини. Промиті кишки ділимо на метрові стрічки та кожну з одного кінця перев’язуємо товстою ниткою. На інший кінець надягаємо широку вирву і через неї щільно наповнюємо кишки фаршем. Коли кишки будуть наповнені, обв’язуємо їх ниткою з іншого кінця. Щоб домашня ковбаса не лопнула під час приготування, через кожні сім сантиметрів її потрібно проткнути дуже тонкою голкою. Укладаємо ковбасу в спеціальний рукав для запікання, необхідно помістити всередину лавровий лист. Залишаємо на годину, після відправляємо її в духовку на 40 хвилин (200 градусів). Ковбасу виймаємо, перевертаємо на інший бік і ставимо на 175 градусів ще на півгодини

Найкраще подавати готову ковбасу до різних гарнірів.