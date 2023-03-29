Спробуйте картоплю-гармошку – і ви більше не захочете іншої!

Просто ідеальна картопля

Картопля ніколи не приїдається. З цього продукту можна приготувати неймовірну кількість смачних страв.

Оригінальним варіантом, який полюбите ви і ваші близькі, може бути запечена в духовці картопля-гармошка за рецептом Кolizhanka.net.ua. Назву блюдо отримало через цікаву нарізку бульб. Начинка може бути будь-якою, але ми пропонуємо копчений бекон та сир. Бекон просочує овоч своїм жиром і надає страві ефекту приготування на багатті. Ваша страва вийде дуже смачною та ситною.

Як приготувати картоплю-гармошку

Інгредієнти на 4 порції:

картопля велика однакового розміру – 500 гр.;

бекон сирокопчений — 200 гр.;

сир голландський — 200 гр.;

сіль, перець чорний мелений — за смаком.

Спосіб приготування:

Розігріваємо духовку до 180°С. Картоплю ретельно промиваємо за допомогою щітки під проточною водою. Кожну бульбу гострим ножем розрізаємо тонкими слайсами. Важливо – надрізи робимо не до кінця. Дуже тонко і відповідно до розміру картоплини нарізаємо шматок сирокопченого бекону. Скибочки бекону укладаємо в картопляні розрізи. Форму для випікання застилаємо спеціальним папером або змащуємо олією. Акуратно у форму укладаємо нафаршировану картоплю-гармошку. Посипаємо картоплю сіллю з чорним перцем і на 50 хвилин ставимо в розігріту духовку. За 5 хвилин до закінчення приготування страву посипаємо натертим на середню тертку голландським сиром Продовжуємо запікати страву, поки сир не розплавиться, а картопля не підрум’яниться. Запечену картоплю-гармошку перекладаємо на порційні страви та подаємо до столу.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом картопляних маффінів. З таким сніданком ви будете ситі до обіду.