Рус

Спробуйте картоплю-гармошку – і ви більше не захочете іншої!

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Картопля-гармошка
Картопля-гармошка. Фото kolizhanka.net.ua

Просто ідеальна картопля

Картопля ніколи не приїдається. З цього продукту можна приготувати неймовірну кількість смачних страв.

Оригінальним варіантом, який полюбите ви і ваші близькі, може бути запечена в духовці картопля-гармошка за рецептом Кolizhanka.net.ua. Назву блюдо отримало через цікаву нарізку бульб. Начинка може бути будь-якою, але ми пропонуємо копчений бекон та сир. Бекон просочує овоч своїм жиром і надає страві ефекту приготування на багатті. Ваша страва вийде дуже смачною та ситною.

Як приготувати картоплю-гармошку

Інгредієнти на 4 порції:

  • картопля велика однакового розміру – 500 гр.;
  • бекон сирокопчений — 200 гр.;
  • сир голландський — 200 гр.;
  • сіль, перець чорний мелений — за смаком.

Спосіб приготування:

  1. Розігріваємо духовку до 180°С.
  2. Картоплю ретельно промиваємо за допомогою щітки під проточною водою. Кожну бульбу гострим ножем розрізаємо тонкими слайсами. Важливо – надрізи робимо не до кінця.
  3. Дуже тонко і відповідно до розміру картоплини нарізаємо шматок сирокопченого бекону. Скибочки бекону укладаємо в картопляні розрізи.
  4. Форму для випікання застилаємо спеціальним папером або змащуємо олією. Акуратно у форму укладаємо нафаршировану картоплю-гармошку. Посипаємо картоплю сіллю з чорним перцем і на 50 хвилин ставимо в розігріту духовку.
  5. За 5 хвилин до закінчення приготування страву посипаємо натертим на середню тертку голландським сиром
  6. Продовжуємо запікати страву, поки сир не розплавиться, а картопля не підрум’яниться.
  7. Запечену картоплю-гармошку перекладаємо на порційні страви та подаємо до столу.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом картопляних маффінів. З таким сніданком ви будете ситі до обіду.

Теги:
#Рецепт #Картопля #Готуємо вдома