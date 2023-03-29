Спробуйте картоплю-гармошку – і ви більше не захочете іншої!
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Просто ідеальна картопля
Картопля ніколи не приїдається. З цього продукту можна приготувати неймовірну кількість смачних страв.
Оригінальним варіантом, який полюбите ви і ваші близькі, може бути запечена в духовці картопля-гармошка за рецептом Кolizhanka.net.ua. Назву блюдо отримало через цікаву нарізку бульб. Начинка може бути будь-якою, але ми пропонуємо копчений бекон та сир. Бекон просочує овоч своїм жиром і надає страві ефекту приготування на багатті. Ваша страва вийде дуже смачною та ситною.
Як приготувати картоплю-гармошку
Інгредієнти на 4 порції:
- картопля велика однакового розміру – 500 гр.;
- бекон сирокопчений — 200 гр.;
- сир голландський — 200 гр.;
- сіль, перець чорний мелений — за смаком.
Спосіб приготування:
- Розігріваємо духовку до 180°С.
- Картоплю ретельно промиваємо за допомогою щітки під проточною водою. Кожну бульбу гострим ножем розрізаємо тонкими слайсами. Важливо – надрізи робимо не до кінця.
- Дуже тонко і відповідно до розміру картоплини нарізаємо шматок сирокопченого бекону. Скибочки бекону укладаємо в картопляні розрізи.
- Форму для випікання застилаємо спеціальним папером або змащуємо олією. Акуратно у форму укладаємо нафаршировану картоплю-гармошку. Посипаємо картоплю сіллю з чорним перцем і на 50 хвилин ставимо в розігріту духовку.
- За 5 хвилин до закінчення приготування страву посипаємо натертим на середню тертку голландським сиром
- Продовжуємо запікати страву, поки сир не розплавиться, а картопля не підрум’яниться.
- Запечену картоплю-гармошку перекладаємо на порційні страви та подаємо до столу.
Раніше "Телеграф" ділився рецептом картопляних маффінів. З таким сніданком ви будете ситі до обіду.