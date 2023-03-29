Здивуйте гостей солодкими котлетами: секретний інгредієнт – та компліменти забезпечені
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Ці "Рижиків" неможливо оминути
Згодом усі страви набридають і перед кожною господинею постає питання: що приготувати на вечерю? Яку нову страву приготувати або як змінити звичну, щоб урізноманітнити меню?
Сьогодні приготуємо котлети, але котлети незвичайні — з гарбузом. Рецепт від Smak – це чудовий баланс у страві солодкого та солоного. Гарбуз надасть звичній страві соковитості, апетитного солодкуватого аромату і, звичайно ж, гарного кольору. Котлети не тільки порадують смакові рецептори, а й звернуть увагу своїм веселим кольором.
Як приготувати гарбузові котлети "Рижики"
Інгредієнти:
- гарбуз – 1 шт.;
- крупа манна – 0,5 ст.;
- молоко – 1 ст.;
- яйце – 2 шт.;
- фарш свинячо-яловичий – 400 г;
- цибуля – 1 шт.;
- цукор – 2 ст.
- сіль на смак;
- олія рослинна – 3 ст.л.;
- сухарі панірувальні — 3 ч.л.
Спосіб приготування
- Очистіть гарбуз від шкірки та насіння і натріть на тертці.
- Посоліть гарбуз і викладіть на сковороду з нагрітою олією, тушкуйте на середньому вогні до готовності.
- До тушкованого гарбуза додайте цукор, влийте молоко і повільно додайте манну крупу, добре перемішуючи, щоб не було грудок.
- Коли манка буде готова, зніміть із вогню і дайте охолонути.
- Поки манка вистигне, обсмажте цибулю та фарш.
- До гарбуза, що остигнув, додайте збиті яйця і добре перемішайте.
- Сформуйте з гарбузового тіста котлети, поклавши в центр обсмажений фарш.
- Обваляйте котлети в панірувальних сухарях і обсмажте на олії.
- Подавайте котлети гарячими, зі сметаною, виклавши їх на листя салату.
До речі, котлети ще можна замінити соковитими м’ясними кульками. Вони можуть скласти гідну конкуренцію звичним стравам.