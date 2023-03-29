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Здивуйте гостей солодкими котлетами: секретний інгредієнт – та компліменти забезпечені

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Гарбузові котлети
Гарбузові котлети. Фото smak.ua

Ці "Рижиків" неможливо оминути

Згодом усі страви набридають і перед кожною господинею постає питання: що приготувати на вечерю? Яку нову страву приготувати або як змінити звичну, щоб урізноманітнити меню?

Сьогодні приготуємо котлети, але котлети незвичайні — з гарбузом. Рецепт від Smak – це чудовий баланс у страві солодкого та солоного. Гарбуз надасть звичній страві соковитості, апетитного солодкуватого аромату і, звичайно ж, гарного кольору. Котлети не тільки порадують смакові рецептори, а й звернуть увагу своїм веселим кольором.

Як приготувати гарбузові котлети "Рижики"

Інгредієнти:

  • гарбуз – 1 шт.;
  • крупа манна – 0,5 ст.;
  • молоко – 1 ст.;
  • яйце – 2 шт.;
  • фарш свинячо-яловичий – 400 г;
  • цибуля – 1 шт.;
  • цукор – 2 ст.
  • сіль на смак;
  • олія рослинна – 3 ст.л.;
  • сухарі панірувальні — 3 ч.л.

Спосіб приготування

  1. Очистіть гарбуз від шкірки та насіння і натріть на тертці.
  2. Посоліть гарбуз і викладіть на сковороду з нагрітою олією, тушкуйте на середньому вогні до готовності.
  3. До тушкованого гарбуза додайте цукор, влийте молоко і повільно додайте манну крупу, добре перемішуючи, щоб не було грудок.
  4. Коли манка буде готова, зніміть із вогню і дайте охолонути.
  5. Поки манка вистигне, обсмажте цибулю та фарш.
  6. До гарбуза, що остигнув, додайте збиті яйця і добре перемішайте.
  7. Сформуйте з гарбузового тіста котлети, поклавши в центр обсмажений фарш.
  8. Обваляйте котлети в панірувальних сухарях і обсмажте на олії.
  9. Подавайте котлети гарячими, зі сметаною, виклавши їх на листя салату.

До речі, котлети ще можна замінити соковитими м’ясними кульками. Вони можуть скласти гідну конкуренцію звичним стравам.

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#Рецепт #Гарбуз #Котлети #Готуємо вдома