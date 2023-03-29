Здивуйте гостей солодкими котлетами: секретний інгредієнт – та компліменти забезпечені

Ці "Рижиків" неможливо оминути

Згодом усі страви набридають і перед кожною господинею постає питання: що приготувати на вечерю? Яку нову страву приготувати або як змінити звичну, щоб урізноманітнити меню?

Сьогодні приготуємо котлети, але котлети незвичайні — з гарбузом. Рецепт від Smak – це чудовий баланс у страві солодкого та солоного. Гарбуз надасть звичній страві соковитості, апетитного солодкуватого аромату і, звичайно ж, гарного кольору. Котлети не тільки порадують смакові рецептори, а й звернуть увагу своїм веселим кольором.

Як приготувати гарбузові котлети "Рижики"

Інгредієнти:

гарбуз – 1 шт.;

крупа манна – 0,5 ст.;

молоко – 1 ст.;

яйце – 2 шт.;

фарш свинячо-яловичий – 400 г;

цибуля – 1 шт.;

цукор – 2 ст.

сіль на смак;

олія рослинна – 3 ст.л.;

сухарі панірувальні — 3 ч.л.

Спосіб приготування

Очистіть гарбуз від шкірки та насіння і натріть на тертці. Посоліть гарбуз і викладіть на сковороду з нагрітою олією, тушкуйте на середньому вогні до готовності. До тушкованого гарбуза додайте цукор, влийте молоко і повільно додайте манну крупу, добре перемішуючи, щоб не було грудок. Коли манка буде готова, зніміть із вогню і дайте охолонути. Поки манка вистигне, обсмажте цибулю та фарш. До гарбуза, що остигнув, додайте збиті яйця і добре перемішайте. Сформуйте з гарбузового тіста котлети, поклавши в центр обсмажений фарш. Обваляйте котлети в панірувальних сухарях і обсмажте на олії. Подавайте котлети гарячими, зі сметаною, виклавши їх на листя салату.

До речі, котлети ще можна замінити соковитими м’ясними кульками. Вони можуть скласти гідну конкуренцію звичним стравам.