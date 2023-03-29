З’їдять прямо з паски: п’ять незвичайних рецептів глазурі

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Способів прикрасити паску стільки ж, скільки самих рецептів великодньої випічки. У цій випічці важливе не лише тісто, а й глазур.

Якщо вам набридла звичайна біла глазур, разом зі Smachno.ua пропонуємо 5 цікавих та смачних варіантів великодньої глазурі. З шоколадом, кавою або лимоном — така глазур стане чудовим доповненням до улюбленої паски.

Як приготувати незвичайну глазур для паски

Шоколадно-цитрусова глазур

Інгредієнти:

цедра лимона – 1 шт.;

сік одного лимона;

цедра половини апельсина;

какао-порошок – 3 ст.

цукрова пудра – 1 ст.;

вершкове масло – 70 г

Як приготувати:

Розтоплюємо вершкове масло, додаємо сік лимона та цукрову пудру, перемішуємо. Додаємо какао та розмішуємо до однорідної маси. Якщо маса вийшла рідкою, ставимо на невеликий вогонь, помішуємо до загусання. Перед тим нанести глазур на випічку, додаємо цедру та ретельно перемішуємо.

Фруктова кольорова глазур

Інгредієнти:

яєчний білок – 1 шт

цукрова пудра – 3/4 склянки

ягідний сік — 3-4 ст.

Як готувати глазур:

Білок та цукрову пудру для кольорової глазурі збиваємо до однорідної маси. Поступово додаємо сік.

Кавова глазур

Інгредієнти:

цукор – 300 г;

міцна чорна кава – 100 г.

Спосіб приготування:

Цукор заливаємо міцною чорною кавою і тримаємо на маленькому вогні, поки не розчиниться цукор. Масу виливаємо в чашку і збиваємо, поки вона не почне твердіти. Змащуємо верхівки випічки глазур’ю.

Кольорова глазур із білого шоколаду

Інгредієнти:

білий шоколад;

згущене молоко або вершкове масло;

харчові барвники.

Як приготувати:

Білий шоколад розтоплюємо. Додаємо згущене молоко або вершкове масло, барвники й розмішуємо до однорідної маси.

Лимонна глазур

Інгредієнти:

цукрова пудра – 0,5 ст.;

свіжовичавлений лимонний сік — 2 ст. л.;

кокосове масло — 1 ст. л.

Спосіб приготування:

Розтоплюємо кокосове масло. Додаємо сік та цукор. Вимішуємо в однорідну масу та покриваємо паску.

Раніше "Телеграф" ділився б швидким рецептом глазурі для паски.