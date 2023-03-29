З’їдять прямо з паски: п’ять незвичайних рецептів глазурі
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Робимо з того, що є вдома
Способів прикрасити паску стільки ж, скільки самих рецептів великодньої випічки. У цій випічці важливе не лише тісто, а й глазур.
Якщо вам набридла звичайна біла глазур, разом зі Smachno.ua пропонуємо 5 цікавих та смачних варіантів великодньої глазурі. З шоколадом, кавою або лимоном — така глазур стане чудовим доповненням до улюбленої паски.
Як приготувати незвичайну глазур для паски
Шоколадно-цитрусова глазур
Інгредієнти:
- цедра лимона – 1 шт.;
- сік одного лимона;
- цедра половини апельсина;
- какао-порошок – 3 ст.
- цукрова пудра – 1 ст.;
- вершкове масло – 70 г
Як приготувати:
- Розтоплюємо вершкове масло, додаємо сік лимона та цукрову пудру, перемішуємо.
- Додаємо какао та розмішуємо до однорідної маси. Якщо маса вийшла рідкою, ставимо на невеликий вогонь, помішуємо до загусання.
- Перед тим нанести глазур на випічку, додаємо цедру та ретельно перемішуємо.
Фруктова кольорова глазур
Інгредієнти:
- яєчний білок – 1 шт
- цукрова пудра – 3/4 склянки
- ягідний сік — 3-4 ст.
Як готувати глазур:
- Білок та цукрову пудру для кольорової глазурі збиваємо до однорідної маси.
- Поступово додаємо сік.
Кавова глазур
Інгредієнти:
- цукор – 300 г;
- міцна чорна кава – 100 г.
Спосіб приготування:
- Цукор заливаємо міцною чорною кавою і тримаємо на маленькому вогні, поки не розчиниться цукор.
- Масу виливаємо в чашку і збиваємо, поки вона не почне твердіти.
- Змащуємо верхівки випічки глазур’ю.
Кольорова глазур із білого шоколаду
Інгредієнти:
- білий шоколад;
- згущене молоко або вершкове масло;
- харчові барвники.
Як приготувати:
- Білий шоколад розтоплюємо.
- Додаємо згущене молоко або вершкове масло, барвники й розмішуємо до однорідної маси.
Лимонна глазур
Інгредієнти:
- цукрова пудра – 0,5 ст.;
- свіжовичавлений лимонний сік — 2 ст. л.;
- кокосове масло — 1 ст. л.
Спосіб приготування:
- Розтоплюємо кокосове масло.
- Додаємо сік та цукор.
- Вимішуємо в однорідну масу та покриваємо паску.
Раніше "Телеграф" ділився б швидким рецептом глазурі для паски.