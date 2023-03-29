Всього два інгредієнти: рецепт бюджетного десерту, що порвав мережу (відео)
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Продукти для такого сендвіча з суфле продаються в кожному магазині
Якщо ви вже готували какао як в дитинстві за класичним рецептом або тільки збираєтесь, рекомендуємо приготувати до нього чудернацький десерт, що підірвав тикток. Готується всього з двох інгредієнтів.
Всі кинулись готувати це суфле з печивом — адже без зайвих заморочок і дорогих продуктів можна приготувати цікавий десерт. Порція виглядає як сендвіч з двох печивок, всередині якого — ніжне суфле. Знадобиться всього два інгредієнти, міксер і трохи води.
Інгредієнти:
- Печиво по типу "до чаю"
- Пачка желе
- вода — 100 мл
Спосіб приготування:
- Викладаємо форму харчовою плівкою або пергаментом. На дно викладаємо перший шар печива.
- Пачку желе розмішуємо зі 100 мл окропу. Чекаємо, поки охолоне, і збиваємо міксером.
- Збивання желе у суфле — тривалий процес. Працювати доведеться на високих оборотах. Коли консистенція маси перетворилась з рідкого желе на пишну піну, закінчуємо збивати.
- Обережно перекладаємо суфле на шар печива. Щоб викласти з миски всі залишки, найкраще використовувати силіконову лопатку. Зверху викладаємо ще один шар печива.
- Форму ставимо на декілька годин в холодильник. За цей час суфле остаточно схопиться.
Найкраще такий десерт порційно нарізати по контуру кожного печивка. Чудово підійде як доповнення до традиційного чаю чи кави, звареної в джезві.