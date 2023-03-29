Всього два інгредієнти: рецепт бюджетного десерту, що порвав мережу (відео)

Продукти для такого сендвіча з суфле продаються в кожному магазині

Якщо ви вже готували какао як в дитинстві за класичним рецептом або тільки збираєтесь, рекомендуємо приготувати до нього чудернацький десерт, що підірвав тикток. Готується всього з двох інгредієнтів.

Всі кинулись готувати це суфле з печивом — адже без зайвих заморочок і дорогих продуктів можна приготувати цікавий десерт. Порція виглядає як сендвіч з двох печивок, всередині якого — ніжне суфле. Знадобиться всього два інгредієнти, міксер і трохи води.

Інгредієнти:

Печиво по типу "до чаю"

Пачка желе

вода — 100 мл

Спосіб приготування:

Викладаємо форму харчовою плівкою або пергаментом. На дно викладаємо перший шар печива. Пачку желе розмішуємо зі 100 мл окропу. Чекаємо, поки охолоне, і збиваємо міксером. Збивання желе у суфле — тривалий процес. Працювати доведеться на високих оборотах. Коли консистенція маси перетворилась з рідкого желе на пишну піну, закінчуємо збивати. Обережно перекладаємо суфле на шар печива. Щоб викласти з миски всі залишки, найкраще використовувати силіконову лопатку. Зверху викладаємо ще один шар печива. Форму ставимо на декілька годин в холодильник. За цей час суфле остаточно схопиться.

Одне з багатьох сотень виконань цього десерту

Найкраще такий десерт порційно нарізати по контуру кожного печивка. Чудово підійде як доповнення до традиційного чаю чи кави, звареної в джезві.