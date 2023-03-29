Навіть без олії: як приготувати пишний високий омлет з двох інгредієнтів
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Рецепт справді пишного омлету
Страви з яєць — окрема і одна з улюблених сторінок щоденної української кухні. Якщо вам вже набридла звичайна красива яєчня, пропонуємо приготувати пишний омлет на пару.
Його секрет — в пропорції, розповідає Ukr.Media. Для нього знадобиться всього два інгредієнти і трохи солі. Готується без олії чи масла, тому це ще й чудова дієтичсна страва.
Важлива деталь цього рецепту — ніякого міксера, лише виделка. Якщо будете збивати яєчну масу міксером, пишного омлету не буде.
Інгредієнти:
- яйця
- молоко
- сіль
Спосіб приготування:
- Візьміть стільки яєць, скільки зазвичай готуєте на себе або сім'ю. Виделкою (не міксером — це важливо) збийте їх в однорідну яєчну масу. За допомогою склянки відміряйте кількість яєчної маси.
- Налийте до неї рівно стільки ж молока. Знову лише виделкою перемішуємо все до однорідності. Додаємо дрібку солі.
- Все переливаємо в посуд з товстими стінками і ставимо в каструлю. Наливаємо в неї воду приблизно до середини ємності з яєчною масою і ставимо на вогонь.
- Доводимо до кипіння і одразу зменшуємо вогонь, щоб вода булькала, але не розбризкувалася. На 20 хвилин накриваємо омлет кришкою.
- Обережно дістаємо посудину з омлетом. По краях проходимось силіконовою лопаткою і перевертаємо на тарілку.
Омлет за цим рецептом виходить пишним і дуже ніжним. Спробуйте приготувати ще легкий та ароматний яєчний суп.