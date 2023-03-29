Як приготувати дешевий минтай, щоб був смачнішим, ніж сьомга
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Гості будуть у захваті
Деякі кулінари не дуже люблять готувати минтай. Та й багато господинь обходять цей продукт стороною. Якщо ви вже готували цю рибу в томатному соусі, спробуйте запекти її під цибулею та сиром.
Але зовсім трохи вправності та навичок — і на столі з’явиться страва, яка за смаком перевершить навіть дорогу сьомгу. Рецептом поділились на порталі ProstoWay
Інгредієнти:
- філе минтаю – 0,5 кг
- цибуля – 1-2 цибулини
- твердий сир – 50 г
- сіль
- перець
- майонез – до смаку
Покрокове приготування:
- Дрібно нарізаємо цибулю. Обсмажуємо її на сковороді до золотистого кольору.
- Глибоку форму для випічки слід вистелити пергаментом. На нього викласти порційні шматочки минтаю. Перед цим їх слід посолити і поперчити.
- Поверх риби викладають обсмажену цибулю. Потім все слід змастити майонезом і посипати тертим сиром.
- Відправляємо рибку в духовку, попередньо розігріту до 200 °C на 15-20 хвилин.
Рибку під шаром цибульки з сиром подаємо порційно, з улюбленим гарніром чи салатом. Гарно до такої страви смакуватиме булгур з овочами чи картопляне пюре.