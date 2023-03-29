Як приготувати дешевий минтай, щоб був смачнішим, ніж сьомга

Гості будуть у захваті

Деякі кулінари не дуже люблять готувати минтай. Та й багато господинь обходять цей продукт стороною. Якщо ви вже готували цю рибу в томатному соусі, спробуйте запекти її під цибулею та сиром.

Але зовсім трохи вправності та навичок — і на столі з’явиться страва, яка за смаком перевершить навіть дорогу сьомгу. Рецептом поділились на порталі ProstoWay

Інгредієнти:

філе минтаю – 0,5 кг

цибуля – 1-2 цибулини

твердий сир – 50 г

сіль

перець

майонез – до смаку

Покрокове приготування:

Дрібно нарізаємо цибулю. Обсмажуємо її на сковороді до золотистого кольору. Глибоку форму для випічки слід вистелити пергаментом. На нього викласти порційні шматочки минтаю. Перед цим їх слід посолити і поперчити. Поверх риби викладають обсмажену цибулю. Потім все слід змастити майонезом і посипати тертим сиром. Відправляємо рибку в духовку, попередньо розігріту до 200 °C на 15-20 хвилин.

Рибку під шаром цибульки з сиром подаємо порційно, з улюбленим гарніром чи салатом. Гарно до такої страви смакуватиме булгур з овочами чи картопляне пюре.