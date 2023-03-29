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Як приготувати дешевий минтай, щоб був смачнішим, ніж сьомга

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Зробити цю просту рибину надсмачною просто
Зробити цю просту рибину надсмачною просто. Фото LAFOY

Гості будуть у захваті

Деякі кулінари не дуже люблять готувати минтай. Та й багато господинь обходять цей продукт стороною. Якщо ви вже готували цю рибу в томатному соусі, спробуйте запекти її під цибулею та сиром.

Але зовсім трохи вправності та навичок — і на столі з’явиться страва, яка за смаком перевершить навіть дорогу сьомгу. Рецептом поділились на порталі ProstoWay

Інгредієнти:

  • філе минтаю – 0,5 кг
  • цибуля – 1-2 цибулини
  • твердий сир – 50 г
  • сіль
  • перець
  • майонез – до смаку

Покрокове приготування:

  1. Дрібно нарізаємо цибулю. Обсмажуємо її на сковороді до золотистого кольору.
  2. Глибоку форму для випічки слід вистелити пергаментом. На нього викласти порційні шматочки минтаю. Перед цим їх слід посолити і поперчити.
  3. Поверх риби викладають обсмажену цибулю. Потім все слід змастити майонезом і посипати тертим сиром.
  4. Відправляємо рибку в духовку, попередньо розігріту до 200 °C на 15-20 хвилин.

Рибку під шаром цибульки з сиром подаємо порційно, з улюбленим гарніром чи салатом. Гарно до такої страви смакуватиме булгур з овочами чи картопляне пюре.

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#Рецепт #Риба