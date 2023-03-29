Бюджетна намазка на бутерброди: п’ять хвилин і готово
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Швидко і головне — дешево
Якщо ви вже готували швидкі закусочні конвертики з лаваша, пропонуємо спробувати бюджетний і швидкий перекус — сирну намазку з часничком. Готується просто зі звичайних доступних продуктів.
Рецептом поділились на порталі Школа Життя. Знадобляться прості інгредієнти і п’ять хвилин часу.
Інгредієнти:
- багет – 1 шт
- ковбасний копчений сир – 150 г
- яйця – 3 шт
- морква – 1-2 шт
- часник – 3 зубчики
- майонез + сметана – 2 ст.л
- чорний перець, сіль – за смаком
Спосіб приготування:
- Багет нарізаємо по діагоналі. Обсмажуємо шматочки з двох боків на вершковому маслі з додаванням крапельки рослинної олії. Можна це зробити і на сухій сковороді, без використання масла.
- На великій тертці натираємо ковбасний сир та яйця, зварені вкруту. На середній або дрібній тертці — сиру моркву та часник.
- Додаємо по ложці майонезу та сметани, солимо та перчимо. Готовою намазкою вкриваємо підсмажені шматочки батона.
Для різноманітності в таку намазку також можна додати шинку або рибні консерви, зелень тощо. Це чудовий перекус, сніданок, або й закуска до святкового столу — рецепт універсальний, прямо як хрумка і ароматна "медова" капуста.