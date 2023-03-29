Бюджетна намазка на бутерброди: п’ять хвилин і готово

Швидко і головне — дешево

Якщо ви вже готували швидкі закусочні конвертики з лаваша, пропонуємо спробувати бюджетний і швидкий перекус — сирну намазку з часничком. Готується просто зі звичайних доступних продуктів.

Рецептом поділились на порталі Школа Життя. Знадобляться прості інгредієнти і п’ять хвилин часу.

Інгредієнти:

багет – 1 шт

ковбасний копчений сир – 150 г

яйця – 3 шт

морква – 1-2 шт

часник – 3 зубчики

майонез + сметана – 2 ст.л

чорний перець, сіль – за смаком

Спосіб приготування:

Багет нарізаємо по діагоналі. Обсмажуємо шматочки з двох боків на вершковому маслі з додаванням крапельки рослинної олії. Можна це зробити і на сухій сковороді, без використання масла. На великій тертці натираємо ковбасний сир та яйця, зварені вкруту. На середній або дрібній тертці — сиру моркву та часник. Додаємо по ложці майонезу та сметани, солимо та перчимо. Готовою намазкою вкриваємо підсмажені шматочки батона.

Для різноманітності в таку намазку також можна додати шинку або рибні консерви, зелень тощо. Це чудовий перекус, сніданок, або й закуска до святкового столу — рецепт універсальний, прямо як хрумка і ароматна "медова" капуста.