Всі його додають і помиляються: не кладіть у деруни один інгредієнт

Смак лише покращиться

Деруни — чудовий ситний обід, що у багатьох відноситься до категорії улюблених. Особливо якщо вони доповнені правильними додатками. А ще їх можна готувати в піст.

Ukr.Media розповідає, чому у деруни не варто додавати яйця. Справа в тому, що в оригінальному рецепті ніяких яєць не було. Окрім картоплі, там лише сіль, пшеничне борошно і сода. І яйця там зовсім не потрібні.

Якщо ж ви звикли до яєць у дерунах, їх можна легко замінити

Можна взяти на озброєння звичайний крохмаль. Деруни вийдуть і без яєць хрусткі, м'які і пишні. Ще в терту картоплю на деруни часом додають майонез. Всього декілька столових ложок — і страва стане соковитою та ще ситнішою, ніж до цього.

Можна додати сметану або кефір. Ці продукти ще й не дадуть картоплі потемніти. Головне — смажити картопляники одразу, не давати тісту постояти, бо тоді, попри всі хитрощі, воно все одно потемніє. А якщо ви вже наїлись дерунів, пропонуємо приготувати ще й картопляні зрази з грибами. Цей рецепт теж пісний, а ще — дуже простий, впораються навіть кулінари-аматори.