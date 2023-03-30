Бабусині відбивні з секретним кляром: хрускіт зведе з розуму будь-кого
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Швидко, соковито та хрумко
Відбивні — одна з топових страв на нашій кухні. Соковиті та хрусткі, вони відмінно підійдуть до будь-якого гарніру!
У приготуванні відбивних головне завдання – зберегти соковитість м’яса. Це можливо за допомогою кляру. За рецептом Рoradum.com.ua ми впораємося із цим завданням. Наші відбивні вийдуть неймовірно соковитими з хрусткою скоринкою.
Як приготувати відбивні у сирному клярі.
Інгредієнти на 4 відбивні:
- свинина – 400 гр;
- яйце – 1шт.;
- сіль — щіпка;
- сир твердих сортів – 50 г;
- борошно — 1ст. л.;
- олія для смаження — 0,5 склянки.
Спосіб приготування:
- У миску розбиваємо яйце, додаємо сіль. Також додаємо борошно та натертий на дрібній тертці сир. Добре перемішуємо вінчиком.
- Свинину ми розрізаємо на шматки — їх розмір залежить від вашого апетиту. Кладемо шматки на дошку, солимо і перчимо з обох боків. Накриваємо харчовою плівкою або поліетиленовим пакетом, щоб бризки не розліталися убік, і відбиваємо.
- Занурюємо м’ясо в кляр і викладаємо в сковороду з добре розігрітою олією.
- Смажимо на великому вогні з кожного боку по 3 хвилини. Потім вогонь зменшуємо та кожну сторону обсмажуємо ще 3 хвилини. Смачного!
До таких апетитних відбивних підійде чудова картопля. Тим більше "Телеграф" розповідав про хитрощі, як зробити страву смачнішою.