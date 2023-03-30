Бабусині відбивні з секретним кляром: хрускіт зведе з розуму будь-кого

Швидко, соковито та хрумко

Відбивні — одна з топових страв на нашій кухні. Соковиті та хрусткі, вони відмінно підійдуть до будь-якого гарніру!

У приготуванні відбивних головне завдання – зберегти соковитість м’яса. Це можливо за допомогою кляру. За рецептом Рoradum.com.ua ми впораємося із цим завданням. Наші відбивні вийдуть неймовірно соковитими з хрусткою скоринкою.

Як приготувати відбивні у сирному клярі.

Інгредієнти на 4 відбивні:

свинина – 400 гр;

яйце – 1шт.;

сіль — щіпка;

сир твердих сортів – 50 г;

борошно — 1ст. л.;

олія для смаження — 0,5 склянки.

Спосіб приготування:

У миску розбиваємо яйце, додаємо сіль. Також додаємо борошно та натертий на дрібній тертці сир. Добре перемішуємо вінчиком. Свинину ми розрізаємо на шматки — їх розмір залежить від вашого апетиту. Кладемо шматки на дошку, солимо і перчимо з обох боків. Накриваємо харчовою плівкою або поліетиленовим пакетом, щоб бризки не розліталися убік, і відбиваємо. Занурюємо м’ясо в кляр і викладаємо в сковороду з добре розігрітою олією. Смажимо на великому вогні з кожного боку по 3 хвилини. Потім вогонь зменшуємо та кожну сторону обсмажуємо ще 3 хвилини. Смачного!

До таких апетитних відбивних підійде чудова картопля. Тим більше "Телеграф" розповідав про хитрощі, як зробити страву смачнішою.