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Бабусині відбивні з секретним кляром: хрускіт зведе з розуму будь-кого

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Відбивні у хрумкому сирному клярі
Відбивні у хрумкому сирному клярі. Фото stravi.com.ua

Швидко, соковито та хрумко

Відбивні — одна з топових страв на нашій кухні. Соковиті та хрусткі, вони відмінно підійдуть до будь-якого гарніру!

У приготуванні відбивних головне завдання – зберегти соковитість м’яса. Це можливо за допомогою кляру. За рецептом Рoradum.com.ua ми впораємося із цим завданням. Наші відбивні вийдуть неймовірно соковитими з хрусткою скоринкою.

Як приготувати відбивні у сирному клярі.

Інгредієнти на 4 відбивні:

  • свинина – 400 гр;
  • яйце – 1шт.;
  • сіль — щіпка;
  • сир твердих сортів – 50 г;
  • борошно — 1ст. л.;
  • олія для смаження — 0,5 склянки.

Спосіб приготування:

  1. У миску розбиваємо яйце, додаємо сіль. Також додаємо борошно та натертий на дрібній тертці сир. Добре перемішуємо вінчиком.
  2. Свинину ми розрізаємо на шматки — їх розмір залежить від вашого апетиту. Кладемо шматки на дошку, солимо і перчимо з обох боків. Накриваємо харчовою плівкою або поліетиленовим пакетом, щоб бризки не розліталися убік, і відбиваємо.
  3. Занурюємо м’ясо в кляр і викладаємо в сковороду з добре розігрітою олією.
  4. Смажимо на великому вогні з кожного боку по 3 хвилини. Потім вогонь зменшуємо та кожну сторону обсмажуємо ще 3 хвилини. Смачного!

До таких апетитних відбивних підійде чудова картопля. Тим більше "Телеграф" розповідав про хитрощі, як зробити страву смачнішою.

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#Рецепт #Готуємо вдома #Свинячі відбивні